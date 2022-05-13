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  • «Каблучок» Peugeot Partner Rapid отличился от исходного Fiat «голой» комплектацией

«Каблучок» Peugeot Partner Rapid отличился от исходного Fiat «голой» комплектацией

13.05.2022 47 0 0

Всего у нового фургончика Пежо две версии против одной у донорской модели итальянской марки. И это единственное важное отличие.

 

«Каблучок» Peugeot Partner Rapid бразильское подразделение концерна Stellantis анонсировало неделю назад. И вот модель полностью раскрыта. Напомним, под двойным именем скрывается местный Fiat Fiorino (не путать с Fiorino турецкой сборки). Последняя модель в строю с 2013 года, она сделана из недорогого хэтчбека Fiat Uno, рестайлинг «каблучок» пережил под конец прошлого года. К слову, у Fiorino есть еще один близнец, и с той же приставкой: в Мексике представлен Ram ProMaster Rapid. Выпуск всех братьев ведется в Бразилии же.

Peugeot Partner Rapid и исходный Fiat Fiorino
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Peugeot Partner Rapid и исходный Fiat Fiorino
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Внешне от исходного Фиата фургон Пежо отличается лишь радиаторной решеткой да эмблемами, в салоне – иная обивка. Длина «каблучков» равна 4407 мм, оба – грузоподъемностью 650 кг, объем грузового отсека составляет 3,3 кубометра.

Двигатель тоже, конечно, один на двоих: атмосферная «четверка» 1.4 Fire Evo, которая после прошлогодней модернизации, проведенной с учетом новым местных эконорм, на бензине выдает 84 л.с. (прежде мощность составляла 85 л.с.), а на распространенном в Бразилии этаноле – 86 л.с. (было 88 л.с.). Мотор работает в паре только с пятиступенчатой «механикой».

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И все-таки у Peugeot Partner Rapid есть своя «фишка». Если Fiat Fiorino доступен в единственной комплектации, то у клона их две: специально для модели Пежо сделали почти пустую «базу». У такого Partner Rapid нет ни кондиционера, ни гидроусилителя руля, ни электростеклоподъемников – все это добро появляется в следующем варианте исполнения (Fiorino это имеет по умолчанию). Мультимедиа-систему ни для одной из моделей нельзя заказать даже за доплату, штатное радио тоже не предусмотрено.

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Базовый Peugeot Partner Rapid обойдется бразильцам в 19 700 долларов, вторая версия стоит 20 600 долларов (столько же просят за Fiat Fiorino).

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