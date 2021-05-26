Кабриолет BMW M4 Competition: теперь мягкий верх и только полный привод

Баварская марка по итогам 2020-го реализовала на европейском рынке 673 724 автомобиля, этот результат на 18,3% меньше, чем годом ранее. В первом квартале текущего года дилеры продали 179 557 машин, что говорит о прибавке на 3,4%, чем в январе-марте прошлого года. Сейчас все компании постепенно восстанавливаются после ограничений, наложенных из-за пандемии коронавируса, и BMW не исключение.



На фото: кабриолет BMW M4

В прошлом году, богатом на онлайн-премьеры, марка BMW представила седан M3 и купе M4 нового поколения. Теперь рассекречен и следующий кабриолет M4 Competition. Одной из главных особенностей новинки стал мягкий верх, который пришёл на смену жёсткой складываемой крыше, состоящей из трёх секций (такая же мягкая крыша у базового кабриолета 4 series). Новый верх оказался на 40% легче по сравнению с вариантом у предшественника. На то чтобы сложить или поднять мягкую крышу нового кабриолета BMW M4 требуется 18 секунд и скорость не выше 50 км/ч.



У «эмки» есть несколько визуальных отличий от базового кабриолета. Так, радиаторная решётка в виде крупных фирменных «ноздрей» имеет другой рисунок: не сетку, а горизонтальные полоски, как у купе M4. Кроме того, у автомобиля расширены пороги, есть «жабры» на крыльях и крупные воздухозаборники, встроенные в нижнюю часть переднего бампера. Корму M4 Competition Convertible украсили две пары патрубков выпускной системы, которые интегрированы в диффузор, оформленный в стиле «M».



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В салоне установлены сиденья M Sport, стандартная отделка – кожаная, имеется трёхзонный климат-контроль, информационно-развлекательная система с навигатором BMW Maps и доступом к настройкам двигателя, шасси и др. Кроме того, есть кнопка «M Mode», с помощью которой можно менять имеющиеся ездовые режимы – Road, Sport или Track.



В виде опции клиентам предложат пакет M Race Track: он снижает массу кабриолета примерно до 1900 кг (на 25 кг). Эффект достигается за счёт использования углеродокерамических тормозов M Carbon, других легкосплавных колёсных дисков и карбоновых кресел-ковшей. Кроме того, за доплату можно получить экстерьерный пакет M Carbon. Отметим, в списке стандартного оснащения адаптивная подвеска с электронноуправляемыми амортизаторами, композитные тормоза и легкосплавные диски – 19-дюймовые спереди и 20-дюймовые сзади.



Кабриолет BMW M4 Competition получил систему полного привода M xDrive с активным дифференциалом и режимами 4WD, 4WD Sport, 2WD. При этом при выборе последнего из перечисленных вариантов привод будет задним при отключённой системе стабилизации. Под капотом у «эмки» установлен (как и у купе в версии Competition) 3,0-литровый «битурбомотор» с отдачей в 510 л.с. и максимальным крутящим моментом в 650 Нм. Двигатель работает с паре с восьмиступенчатым «автоматом».

На разгон с места до «сотни» у открытой версии уходит 3,7 секунды (для сравнения, у купе М4 в таком же исполнении – 3,5 секунды). Максимальная скорость у обеих версий одинакова и ограничена электроникой на отметке в 250 км/ч (за доплату планку можно повысить до 280 км/ч). Сейчас дилеры баварской марки в Германии уже собирают предзаказы на кабриолет, живые продажи начнутся в июле текущего года. Стартовый ценник – 98 500 евро (эквивалентно примерно 8,86 млн рублей по текущему курсу). Отметим, в России версия «эмки» с открытым верхом не представлена.

