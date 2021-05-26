Новинки ×
  • Кабриолет BMW M4 Competition: теперь мягкий верх и только полный привод

Кабриолет BMW M4 Competition: теперь мягкий верх и только полный привод

26.05.2021 120 0 0

Дилеры немецкой марки на домашнем рынке уже начали оформлять предзаказы на новинку. Стартовая цена – 98 500 евро.

 

Баварская марка по итогам 2020-го реализовала на европейском рынке 673 724 автомобиля, этот результат на 18,3% меньше, чем годом ранее. В первом квартале текущего года дилеры продали 179 557 машин, что говорит о прибавке на 3,4%, чем в январе-марте прошлого года. Сейчас все компании постепенно восстанавливаются после ограничений, наложенных из-за пандемии коронавируса, и BMW не исключение.

На фото: кабриолет BMW M4

В прошлом году, богатом на онлайн-премьеры, марка BMW представила седан M3 и купе M4 нового поколения. Теперь рассекречен и следующий кабриолет M4 Competition. Одной из главных особенностей новинки стал мягкий верх, который пришёл на смену жёсткой складываемой крыше, состоящей из трёх секций (такая же мягкая крыша у базового кабриолета 4 series). Новый верх оказался на 40% легче по сравнению с вариантом у предшественника. На то чтобы сложить или поднять мягкую крышу нового кабриолета BMW M4 требуется 18 секунд и скорость не выше 50 км/ч.

У «эмки» есть несколько визуальных отличий от базового кабриолета. Так, радиаторная решётка в виде крупных фирменных «ноздрей» имеет другой рисунок: не сетку, а горизонтальные полоски, как у купе M4. Кроме того, у автомобиля расширены пороги, есть «жабры» на крыльях и крупные воздухозаборники, встроенные в нижнюю часть переднего бампера. Корму M4 Competition Convertible украсили две пары патрубков выпускной системы, которые интегрированы в диффузор, оформленный в стиле «M».

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

В салоне установлены сиденья M Sport, стандартная отделка – кожаная, имеется трёхзонный климат-контроль, информационно-развлекательная система с навигатором BMW Maps и доступом к настройкам двигателя, шасси и др. Кроме того, есть кнопка «M Mode», с помощью которой можно менять имеющиеся ездовые режимы – Road, Sport или Track.

В виде опции клиентам предложат пакет M Race Track: он снижает массу кабриолета примерно до 1900 кг (на 25 кг). Эффект достигается за счёт использования углеродокерамических тормозов M Carbon, других легкосплавных колёсных дисков и карбоновых кресел-ковшей. Кроме того, за доплату можно получить экстерьерный пакет M Carbon. Отметим, в списке стандартного оснащения адаптивная подвеска с электронноуправляемыми амортизаторами, композитные тормоза и легкосплавные диски – 19-дюймовые спереди и 20-дюймовые сзади.

Кабриолет BMW M4 Competition получил систему полного привода M xDrive с активным дифференциалом и режимами 4WD, 4WD Sport, 2WD. При этом при выборе последнего из перечисленных вариантов привод будет задним при отключённой системе стабилизации. Под капотом у «эмки» установлен (как и у купе в версии Competition) 3,0-литровый «битурбомотор» с отдачей в 510 л.с. и максимальным крутящим моментом в 650 Нм. Двигатель работает с паре с восьмиступенчатым «автоматом».

На разгон с места до «сотни» у открытой версии уходит 3,7 секунды (для сравнения, у купе М4 в таком же исполнении – 3,5 секунды). Максимальная скорость у обеих версий одинакова и ограничена электроникой на отметке в 250 км/ч (за доплату планку можно повысить до 280 км/ч). Сейчас дилеры баварской марки в Германии уже собирают предзаказы на кабриолет, живые продажи начнутся в июле текущего года. Стартовый ценник – 98 500 евро (эквивалентно примерно 8,86 млн рублей по текущему курсу). Отметим, в России версия «эмки» с открытым верхом не представлена.

кабриолет спортивные авто новинки BMW BMW M4

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто недели Корейская машина, но не как у всех: стоит ли покупать Kia Opirus за 500 тысяч рублей Сегодня уже не все помнят, что корейский путь в настоящий бизнес-класс был долгим и тернистым. Нынешние Genesis G90 и Kia K900 появились не на пустом месте – у них были предки, менее успешны... 4251 2 1 25.05.2021
Статьи / Популярные вопросы Езда с прицепом: какие нужны права, что можно и нельзя и за что можно получить штраф Весна и лето – сезон активного использования прицепов: кто-то возит стройматериалы, кто-то лодку, кто-то мотоцикл или квадроцикл, и это только начало списка вариантов. Но правила езды с приц... 42322 2 19 24.05.2021
Статьи / Тесты Агент «ноль восемь»: что ты знаешь о разработке и особенностях ВАЗ-2108? Даже предвзято относящиеся к советскому автопрому автомобилисты соглашаются с тем, что ВАЗ-2108 – это знаковая модель в истории не только Волжского автозавода, но и всего автомобилестроения... 11986 4 6 22.05.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Цвет кабачка, 6.6 литра и полупрозрачный руль: опыт владения Pontiac Catalina 1968 года за $2000 Любить «золотые 60-е» можно независимо от возраста, и помнить ту эпоху лично для этого совсем необязательно. Ведь главное – это настроение! Элвис, Желтая подводная лодка, фильмы Серджио Леон... 159680 35 28 08.01.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, новый салон и старые дорожные повадки: первый тест Renault Duster 2 Событие, которое неизбежно должно было случиться и которого многие ждали четыре года, наконец, случилось: российское подразделение Renault официально представило новый Duster локальной сборк... 135862 33 25 15.02.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Чугунный блок, старая тележка, странная муфта: первый тест-драйв Hyundai Palisade В апреле 2019 года управляющий директор российского представительства Hyundai Алексей Калицев уверял нас, что компания планирует начать продажи полноразмерного кроссовера Palisade в начале 2... 55977 11 17 04.02.2021
Обсуждаемое
66 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
44 Хэтчбек Citroen C4 I с пробегом: крылья, сгнивающие изнутри, и японский генератор-убийца
Больше
Change privacy settings