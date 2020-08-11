Многие уверены в том, что нет смысла искать более выгодные предложения, так как цены на ОСАГО, в отличие от каско, регулируются государством. На самом деле, способов сохранить и деньги, и время достаточно много.

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Сберечь деньги



Когда мы идем на сайты страховщиков, чтобы посчитать стоимость ОСАГО, онлайн-калькуляторы показывают нам единственную цену. Когда в поле зрения находится одна цена, ее не с чем сравнить. Нам приходится соглашаться на эту цену ввиду отсутствия альтернативы. Однако цена на полис в другой страховой может существенно отличаться. Согласно указанию ЦБ РФ страховщики могут изменять базовую ставку, на основе которой формируется цена на полис ОСАГО, в пределах 20%.



Для легковой машины базовая ставка может меняться в коридоре от 2746 до 4942 рублей. В зависимости от того, какое значение ставки выбрала страховая, цена на полис может уменьшится или увеличиться на несколько тысяч рублей. Это значит, что ради экономии можно и нужно менять страховые компании. Сайт bip.ru рассчитывает цену и показывает предложения от 15 страховых, остается только выбрать выгодное. Экономия на покупке ОСАГО через bip.ru может составить от 1 тыс. до 7,2 тыс. рублей.

Сберечь время​

Когда страховщики оформляют полис, они запрашивают у автовладельца много информации, которая часто не является необходимой. Из-за этого расчет и оформление ОСАГО затягивается на час и более. Неприятный момент: потратив час на заполнение формы, вы можете не согласиться на итоговую цену. Или для верификации данных с вас потребуют скан-копии документов, которых нет под рукой. Если вы решите пойти на сайт другой страховой компании — придется заполнять форму с нуля.

На bip.ru пользователи вводят только необходимую по закону информацию. А предварительный расчет цены делается по номеру автомобиля и городу регистрации собственника, остальная информация загружается автоматом.

Итого, на расчет цены ОСАГО уйдет минута, на оформление полиса — пятнадцать минут.



Не ходить в офис лично

Агрегатор bip.ru поможет вам оформить электронный полис. Для получения электронного документа не придется никуда идти: просто воспользуйтесь ноутбуком или телефоном. Заполните данные, оплатите полис картой, и страховку отправят вам на email. Все! Полис ОСАГО оформлен.

Не делать техосмотр сразу​

В период пандемии коронавируса через агрегатор bip.ru можно оформить полис без предоставления номера действущей диагностической карты. Если вы не проходили техосмотр, выберите пункт «предъявить диагностическую карту позже». Поступить так можно на основании закона от 25.05.20. Закон в силе до 30.09.2020.

Не волноваться о подлинности ОСАГО



Агрегатор bip.ru работает со страховыми компаниями, у которых есть лицензия на оформление полиса ОСАГО. Можно выбрать предложение от любой страховой компании: ваш полис будет подлинным.

Получить помощь на любом этапе​

Работники портала bip.ru помогут рассчитать цену полиса, объяснят, как оформить «нестандартный» полис: на срок менее 12 месяцев, на иностранного водителя, без ограничения на число водителей, ответят на другие вопросы по теме.

Осенью 2020 года на сайте появится возможность бесплатно получить помощь в оформлении ДТП и подаче заявления на компенсацию убытков по ОСАГО.