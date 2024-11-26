Как работать страховым агентом в удалённом формате

Агент страхования ОСАГО – перспективная и доходная профессия, которая позволяет работать удалённо с полной или частичной занятостью и сочетать эту деятельность с учёбой или основной работой.

Деятельность агента заключается в продаже полисов автострахования. Партнёр страховых компаний самостоятельно находит заинтересованных автовладельцев, рассказывает им о плюсах и минусах оформления полисов в разных компаниях, оформляет заявку. Доход составляет до 35% от стоимости полиса. Расскажем, как стать партнёром СК по ОСАГО и организовать работу страховым агентом удалённо с несколькими страховыми компаниями.



Требования к кандидатам

Стать партнёром страховой компании можно несколькими способами. Первый – заключить договор со страховщиком, завести личный кабинет на сайте СК и пройти обучение длительностью от нескольких дней до 2-4 недель. Некоторые страховщики предъявляют требования к образованию и стажу работы, но только к тем, кто претендует на официальное трудоустройство. К лицам, желающим сотрудничать в статусе партнёра, требований меньше. Чтобы стать свободным агентом, достаточно быть совершеннолетним гражданином РФ. СК сотрудничают с ИП, самозанятыми и юридическими лицами.

Навыки и профессиональные качества, важные для успеха

Агенту страхования ОСАГО приходится много контактировать с людьми, причём общение бывает устным, письменным, лично и по телефону. Важно грамотно строить речь, аргументированно доносить позицию до клиента, спокойно разъяснять непонятные моменты. Для успешной работы страховым агентом удалённо важны такие качества:

стрессоустойчивость;

самодисциплина;

коммуникабельность;

вежливость;

доброжелательность.

Если общение происходит офлайн, желательно иметь приятный внешний вид, быть опрятным. Из профессиональных качеств наиболее важны:

знание рынка страховых продуктов;

понимание актуального законодательства и практики его применения;

способность определить потребности целевой аудитории;

умение довести клиента до сделки.

Остальные требования можно посмотреть в описании вакансий на профильных сайтах.

Обучение и подготовка

Начиная путь в профессии в качестве свободного агента, необходимо позаботиться о сборе клиентской базы. Обучение на страхового агента длится 2 года 10 месяцев на базе 10 классов и 1 год 10 месяцев – на базе 11 классов. Авторитетные ВУЗы, где можно получить профессию страховщика:

Финансовый университет при Правительстве РФ;

Воронежский экономико-правовой институт;

Московский институт технологий и управления;

Севастопольский государственный университет.

Чтобы узнать, где в ближайших городах учат на страховых агентов, соберите список ВУЗов и позвоните в каждый. В учебных заведениях часто меняются направления подготовки – одни открываются, другие закрываются.

Тренинги и обучающие программы для новичков

Начинающим подойдёт ускоренный курс обучения, который можно пройти бесплатно у любого крупного страховщика. Для этого необходимо подать заявку на сотрудничество в качестве агента, предоставить документы, которые потребует СК, и пройти предложенную подготовку. В ряде СК предусмотрено тестирование для отбора кандидатов. Претенденты, успешно сдавшие тесты, допускаются к работе в партнёрской программе.

Условия работы

Когда агент работает в качестве партнёра, он самостоятельно ищет клиентов, нарабатывает базу и поддерживает её в актуальном состоянии. Чтобы получать постоянный доход, важно напоминать автовладельцам о необходимости пролонгации страховки, рассказывать о появившихся предложениях, акциях, других страховых продуктах, кроме ОСАГО.

Сколько можно заработать

Трудоустройство в компанию предполагает, что кроме процентов сотрудник получает окладную часть. Доход самостоятельного агента складывается из комиссионных отчислений. Когда клиент оплачивает полис, СК начисляет партнёру вознаграждение от его стоимости. Ставки различаются по регионам, типам договоров, видам транспорта. Также размер комиссии зависит от активности агента: повышенная активность вознаграждается увеличенными отчислениями.

Начинающие зарабатывают 20-25 тыс. в месяц, страховщики с небольшим опытом – 30-50 тыс., а специалисты со стажем и солидной клиентской базой имеют 120-150 тыс. в месяц и более.

Этапы трудоустройства

Трудоустройство в страховую компанию состоит из нескольких этапов. Сначала соискатель подаёт заявку на сайте СК. С ним связывается сотрудник, рассказывает об условиях и требованиях, назначает собеседование. В случае успешного прохождения служба безопасности проверяет кандидата, после чего с ним заключается агентский договор.

Следующий этап – обучение, которое длится в разных компаниях от одного дня до двух-трёх недель. Компания заинтересована в успешных сотрудниках, поэтому первое время начинающему агенту помогает наставник.

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