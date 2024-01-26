Kalmar RS-6: бюджетная альтернатива заводскому Porsche 911 Dakar от датского тюнера

Датская компания Kalmar Automotive представила авторскую кросс-версию купе Porsche 911 поколения 996, на которой можно и нужно отправиться в путешествие по дикой природе.

Компания Kalmar Automotive, основанная датским предпринимателем и автомобильным энтузиастом Яном Кальмаром, занимается реставрацией классических Porsche 911 и делает на их базе рестомоды, в том числе в раллийном стиле, она же организует для своих клиентов покатушки и соревнования в разных экзотических местах — например, Kalmar RS-6 уже принял участие в мероприятии Kalmar Spirit of Speed на севере Финляндии за Полярным кругом при температуре -35 °C.

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Kalmar RS-6 сделан на базе Porsche 911 самого непопулярного поколения 996, что выпускалось в период с 1997 по 2006 год: это поколение разрабатывалось в то время, когда в мировом автопроме господствовал биодизайн, который впоследствии быстро вышел из моды и устарел. Ценители автомобильной классики Porsche 996 не жалуют, даже рестомодов на его основе никто не делает (один раз сделала сама компания Porsche), зато на вторичном рынке таких машин много и стоят они недорого — именно этим обстоятельством решил воспользоваться Ян Кальмар, чтобы предложить своим клиентам доступную альтернативу заводскому кросс-купе Porsche 911 Dakar.



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Porsche 911 Dakar дебютировал осенью 2022 года, это купе относится к последнему на данный момент поколению 992 и стоит от 222 000 евро, с опциями цена легко улетает за 250 000 евро. Между тем Porsche 996 в более-менее приличном состоянии на вторичном рынке стоит около 50 000 евро, а Kalmar Automotive просит за его превращение в кроссовер от 45 000 евро — выходит, что в «сотку» можно уложиться.



В качестве исходника для Kalmar RS-6 годится даже базовое заднеприводное купе Porsche 996 Carrera с 300-сильным 3,4-литровым 6-цилиндровым атмосферным оппозитником, за отдельную плату Kalmar может модернизировать двигатель и поднять его отдачу до 500 л.с. и даже выше. Но лучше, конечно, остановить выбор на полноприводных версиях Carrera 4 и Turbo, которые с завода мощнее (320-450 л.с.) и представляют собой идеальную заготовку для кроссовера Kalmar RS-6.



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Стандартная программа конверсии включает в себя новую подвеску, увеличивающую дорожный просвет автомобиля с 130 до 210 мм, усиленные бамперы и пороги, защиту днища стальным листом толщиной от 5 до 8 мм, 6-ступенчатую МКП в паре с задним самоблокирующимся дифференциалом, очищенный от лишней самоизоляции салон с облегчёнными спортивными креслами и полукаркасом безопасности, экспедиционный багажник на крыше со светодиодной «люстрой» и креплениями для запасного колеса и канистр с топливом, новые узкие литые колёса на вседорожных либо зимних шипованных шинах.



За доплату можно заказать полную реставрацию кузова, адаптивную подвеску с регулируемым дорожным просветом, гоночные ковшаи Recaro, полноценный каркас безопасности, гоночный ручник, гоночные приборы и многое другое — были бы деньги и желание.

