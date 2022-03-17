КАМАЗ продолжит выпускать грузовики семейства K5 не раньше 2023 года

Компания КАМАЗ появилась в 1976 году, основное производство располагается в Набережных Челнах (это город в республике Татарстан). Сейчас на мощностях Камского автозавода налажен выпуск коммерческого транспорта – грузовых автомобилей, автобусов, электробусов и т.д. Напомним, грузовики выпускались в том числе на совместном предприятии, созданном с немецким концерном Daimler. Соглашение между производителями было заключено ещё в 2009 году, выпуск машин был налажен, однако сейчас из-за сложившейся геополитической и экономической обстановки компания Daimler Truck приостановила совместную деятельность с КАМАЗом.



На фото: КАМАЗ 54901

Как сообщалось ранее, на производстве КАМАЗа сказываются не только экономические санкции, к которым присоединяются многие иностранные игроки рынка, но и проблемы с логистическими цепочками. Совокупно из-за этого наблюдается дефицит различных компонентов. В итоге стало ясно, что российская компания не может выпускать продукцию с двигателями Cummins (поставляет партнёр из США), коробками передач ZF (из Германии) и элементами топливной системы Bosch (это тоже немецкий поставщик).

Как рассказали в пресс-службе КАМАЗа, компания намерена наладить производство грузовых автомобилей К5 нового поколения без участия компонентов, поставляемых иностранными поставщиками. Теперь называется и срок начала выпуска таких коммерческих машин – январь 2023 года.



При этом в Камском автомобильном заводе пояснили, что начальный объём выпускаемых грузовых машин семейства K5 будет небольшим. Помимо этого в пресс-службе добавили, что «отказываться от перспективной линейки автомобилей, в разработку которой вложено много средств и времени, в компании не планируют».

Генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин уже оценил готовность производства к работе в новом режиме. «Будем работать, переходить на машины простые. Там комплектация другая, будет проще», — сказал он по итогам беседы с линейными руководителями предприятия. По его словам, на данный момент корпоративные клиенты продолжают размещать заказы, кроме того, продолжается работа с партнёрами из Казахстана, Узбекистана и Туркменистана.



Как сообщалось ранее, из-за дефицита импортных запчастей автомобили всего модельного ряда К3 (это так называемая «классическая линейка», выпускаемая с 1995 года) производятся преимущественно в комплектациях с российскими аналогами. Так, используются КПП 154, двигатели разработки КАМАЗа, а также топливная аппаратура АЗПИ (Алтайского завода прецизионных изделий).

Ранее первый заместитель гендиректора КАМАЗа Юрий Герасимов рассказал о том, что грузовые автомобили, относящиеся к модельному ряду К4, ушли с конвейера, причём раньше, чем это было запланировано. Предполагалось, что они уступят место машинам семейства K5 в 2024 году, однако теперь компании пришлось в спешном порядке сосредоточиться на локализации флагмана нового поколения – тягача КАМАЗ-54901.

