Капремонт федеральных трасс привёл к снижению аварийности на дорогах в РФ

Всего из-за неудовлетворительного состояния дорог в стране в 2017 году было зафиксировано около 67 896 ДТП.

Согласно докладу исследовательского центра при МВД, по итогам прошлого года количество аварий из-за неудовлетворительного состояния дорог в России уменьшилось на 5% по отношению к результату 2016 года. Такой же результат (5,11%) даёт анализ показателей, опубликованных на сайте ГИБДД.

Напомним, всего за 2017 год было зафиксировано 67 896 таких дорожно-транспортных происшествий. Количество погибших в них составило 6 990 человек (спад – 10,90%), число раненых – 86 070 человек (спад показателя по отношению к АППГ – 5,63%).

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Как сообщают «Известия», в докладе говорится о том, что плохие дороги стали причиной двух аварий из пяти. Наиболее частой причиной таких ДТП является отсутствие или плохая видимость разметки на проезжей части. На их долю пришлось 55,8% инцидентов (от общего количества тех, что случились при сопутствующих неудовлетворительных дорожных условиях). По причине отсутствия дорожных знаков в необходимых местах произошло 23,5% ДТП, из-за проблем с уборкой дорог зимой – 16,6%.

В Росавтодоре отметили, что на снижение показателя аварийности влияние оказал в том числе масштабный ремонт федеральных трасс. В прошлом году дорожники отремонтировали примерно 9 000 километров магистралей, которые обслуживает агентство. При этом основная часть работ была проведена в Центральном и Северо-Западном федеральных округах.

Напомним, всего в РФ насчитывается примерно 50 000 километров федеральных трасс и все они должны быть приведены в соответствие с нормами техрегламента Таможенного союза к концу 2018 года. Помимо этого, в России в прошлом году стартовал проект «Безопасные и качественные дороги», согласно которому к 2025 году до норматива доведут 85% дорог всех типов (то есть включая региональные и местные). Сейчас в нём участвует 38 городских агломераций 36 регионов.

Соответствующие нормам дороги должны не иметь проломов, просадок, выбоин и других дефектов. Помимо этого, есть также определённые требования к дорожным знакам, разметке, светофорам, которые должны быть хорошо видны водителям. По мнению экспертов, для того чтобы сохранить тенденцию уменьшения числа аварий из-за НДУ, нужно провести масштабный мониторинг размещения указателей и разметки, выявить и устранить нарушения.

Руководитель экспертного центра «Пробок.нет» член правительственной комиссии по БДД Александр Шумский отметил, что в России есть плохие дороги, в частности, это касается загородных магистралей. Он считает, что водителям, заметившим неудовлетворительное состояние трассы, стоит самостоятельно скорректировать скоростной режим в зависимости от условий и быть более внимательными – это позволит им избежать ДТП.

Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что по уровню смертности на дорогах столица России сравнялась с Европой. Начальник местного подразделения ГАИ Виктор Коваленко отметил, Москва «выглядит неплохо» на фоне Германии и Швеции. Напомним, Россия в целом должна достичь нулевого уровня смертности к 2030 году, соответствующая стратегия ранее была подписана премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.