Первое интервью Карлоса Гона из заточения: денег не крал, взятки давал с одобрения компании
Опальный топ-менеджер альянса Renault-Nissan-Mitsubishi дал в среду короткое интервью японскому изданию Nikkei Asian Review, в котором отверг все выдвинутые против него обвинения и рассказал о заговоре против него в…
Карлос Гон вернулся в тюрьму после провокационного Твита
Дело против Карлоса Гона всё больше напоминает качественный драматический телесериал, и можно не сомневаться – такой сериал (или хотя бы добротная полнометражка) рано или поздно будет снят. Но пока что эта история с открытым финалом, так что сценаристам рано браться за перо. Напомним, что Карлос Гон был арестован 19 ноября в Токио по целому букету обвинений в финансовых махинациях на посту главы концерна Renault-Nissan-Mitsubishi. Фундамент обвинения строился на десятках миллионов долларов якобы незадекларированных пенсионных выплат, которые Гон должен был получить в будущем, а вокруг этого фундамента впоследствии появилось много более мелких эпизодов, «уличающих» топ-менеджера в воровстве, взяточничестве и отмывании денег – за подробностями отсылаем к нашему предыдущему материалу на эту тему.
Сидя в тюрьме, Карлос Гон несколько раз пытался выйти на свободу до суда под залог, но судья отказывал ему в этом праве из-за опасений, что обвиняемый будет пытаться мешать следствию, давить на свидетелей и уничтожать улики. После того как Гон нанял легендарного дорогостоящего адвоката Дзюнъитиро Хиронака по прозвищу Бритва (он выиграл 99,9% дел, за которые брался), ему 6 марта всё-таки удалось выйти на свободу под залог в 9 млн долларов на очень строгих условиях. Согласно этим условиям, Гону было запрещено покидать страну, общаться с бывшими коллегами, а пользоваться компьютером, не имеющим доступа к интернету, можно было только в офисе адвоката.
В общем, Гону запретили выходить в интернет, хотя, по утверждению адвоката, детально этот запрет прописан не был. Вчера в Твиттере появился аккаунт @carlosghosn с портретом поседевшего Карлоса Гона на фоне вишнёвого сада, причём впоследствии этот аккаунт был помечен галочкой, подтверждающей, что это не фейк и что аккаунт действительно принадлежит Гону. Единственная запись, сделанная на японском и английском языках, сообщала, что 11 апреля состоится пресс-конференция, на которой Карлос Гон расскажет всю правду о том, что происходит. Ранее в интервью СМИ заявлял, что стал жертвой заговора влиятельных недоброжелателей в Ниссане, которые не хотели полного слияния (и, как следствие, потери своих кресел) Ниссана и Рено, а именно такую сделку готовил Гон до своего ареста. На пресс-конференции Гон, вероятно, хотел раскрыть какие-то детали этого заговора. И вот сегодня в шесть утра по местному времени за Гоном приехала полиция и отвезла его обратно в СИЗО, что, конечно, выглядит как попытка заткнуть Карлосу Гону рот.
Информагентства сообщают, что поводом для ареста стал новый эпизод обвинения: якобы Гон перевёл представителю Nissan в Омане (Suhail Bahwan Automobiles) около 35 млн долларов, из которых 27 млн вернулись к нему в виде яхты и других признаков отката. Уточним, что такие цифры приводит Automotive News, данные в других СМИ разнятся, а официальных комментариев Токийская прокуратура пока не даёт. В любом случае этот эпизод – довольно заурядный и ничем на фоне прочих не выделяющийся. Эксперты отмечают, что случаи повторного ареста по новым обвинениям после освобождения под залог в японской судебной практике очень редки, а вот нарушение условий этого освобождения, то есть та самая авторизованная публикация в Твиттере, вполне могла стать реальной причиной возвращения Гона в тюрьму. Хиронака (его слова цитирует Reuters) уже успел заявить, что Гон никаких условий освобождения не нарушал, и что он – Хиронака – не знает, кто именно написал этот единственный Твит. Адвокат уточнил, что прокуратура забрала у Гона и его жены паспорта и мобильные телефоны, то есть отправить Твит через смартфон обвиняемый не мог.
Карлос Гон назвал свой новый арест «вопиющим произволом», но пообещал, что «не сломается» и обратился за помощью к правительству Франции, поскольку его права как французского гражданина грубо нарушаются в Японии. Глава французского Минфина Бруно Ле Мэр уже отреагировал и заявил, что будет разбираться в этой ситуации.
Намеченная на 11 апреля пресс-конференция, скорее всего, не состоится, но Хиронака рассказал СМИ, что у него есть видеообращение Гона к миру, и он опубликует его в ближайшее время (вероятно, после того, как прокуратура официально предъявит новые обвинения). Редакция Колёса.ру будет следить за развитием событий.
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