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Karma Eximius 1: трековый гибридный седан с V8 и лукавыми характеристиками

02.11.2026 219 0 0
Karma Eximius 1: трековый гибридный седан с V8 и лукавыми характеристиками

Американская компания Karma Automotive, мечтающая конкурировать с Aston Martin и McLaren, представила монструозный седан Karma Eximius 1 с plug-in гибридной силовой установкой последовательного типа, в которой 6,2-литровый бензиновый двигатель V8 механически не связан с колёсами и работает в режиме генератора электроэнергии.

Напомним, что Karma Automotive возникла в 2014 году на осколках компании Fisker Automotive датского дизайнера и предпринимателя Хенрика Фискера. Капиталом Karma обеспечивает китайский производитель комплектующих Wanxiang. В 2016 году Karma начала мелкосерийное производство plug-in гибридного седана Revero, который является производной от Fisker Karma. В этом году жизненный цикл модели Karma Revero подходит к концу, на смену ей придёт седан Karma Gyesera Grand Coupe, который является, по сути, рестайлинговой версией Karma Revero. То есть Karma продолжает эксплуатировать наследие Фискера, а собственные оригинальные модели всё ещё находятся в разработке.

Karma Eximius — это своего рода лебединая песня модели Revero, а именно её эксклюзивная трековая версия, которая будет изготовлена тиражом 10 экземпляров. На фотографиях показан первый экземпляр по имени Eximius 1. Снаружи Eximius 1 отличается от исходного седана Revero более агрессивным аэродинамическим обвесом из углепластика (раздутый передний бампер с огромными воздуховодами, стабилизаторы на боковинах, расширенные пороги, воздуховоды над передними колёсными арками, массивное антикрыло на крышке багажника, новый задний бампер с развитым диффузором), сложной окраской с градиентным переходом на боковинах и уникальными ажурными 21-дюймовыми колёсами из магниевого сплава. Цифра 5 на боковых аэродинамических стабилизаторах нанесена по просьбе заказчика и имеет для него некий особый смысл.

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В салоне Karma Eximius 1 установлены четыре лёгких спортивных кресла Recaro на углепластиковых каркасах. Отделка представляет собой комбинацию замши и голого углепластика. На высоком подиуме между двумя задними креслами предусмотрено крепление для эксклюзивного углепластикового шлема заказчика. Сверху этот шлем фиксируется центральным ремнём безопасности.

Самое интересное в Karma Eximius 1 — это силовая установка. Исходный седан Karma Revero — это последовательный plug-in гибрид, в котором 1,5-литровая бензиновая «турботройка» BMW работает в режиме генератора и заряжает тяговую батарею ёмкостью 28 кВт·ч, а ведущие задние колёса вращают два индивидуальных электромотора, их максимальная совокупная отдача 544 л.с. и 746 Нм.

На Karma Eximius 1 двигатель BMW заменён на 6,2-литровый бензиновый V8 (вероятно, производства GM) мощностью 558 л.с., а мощность «батарейной» части силовой установки увеличена до 654 л.с. В сумме якобы выходит «около 1217 л.с.», но непонятно, откуда эти «лошади» берутся. В последовательно гибриде мощность силовой установки определяется мощностью электромоторов — в данном случае это 654 л.с. В паре с V8 работает некий мощный генератор с осевым магнитным потоком, а батарея модернизирована, но даже если генератор может напрямую питать электромоторы в обход батареи, они не выдадут более 654 л.с.

Впрочем, если заказчика Karma Eximius 1 устраивают такие лукавые технические характеристики, то всё в порядке — пусть ездит и наслаждается. По крайней мере, ему точно гарантирован пронзительный рёв двигателя V8, патрубки выхлопной системы которого выведены под передние крылья.

До 60 миль/ч (96,56 км/ч) Karma Eximius 1 разгоняется за 2,7 с, максимальная скорость — 322 км/ч. Подвеска Karma Eximius 1 получила адаптивные амортизаторы Öhlins. Надёжное замедление обеспечивают мощные карбон-керамические тормоза.

Цена Karma Eximius 1 не объявлена, таинственному заказчику эта чудо-машина будет отгружена только в 2027 году.

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