Американский гибридный седан Karma Gyesera Grand Coupe готовится к выходу на рынок

Компания Karma Automotive продолжает отставать от собственного графика вывода новых моделей на рынок, но не унывает и показала на автомобильной неделе в Монтерее (США, штат Калифорния) предсерийный седан Karma Gyesera Grand Coupe 2027 модельного года. Его продажи должны начаться в декабре 2026 года.

Karma Automotive — это попытка сделать американский бренд спортивных автомобилей с аристократическим флёром. Недаром в качестве ориентиров нынешнее руководство Karma называет Aston Martin и McLaren, но до реального соперничества с этими марками Karma пока не доросла. Karma всё время меняет свои планы и кормит клиентов «завтраками», но тем не менее компания жива и продолжает посещать автомобильную неделю в Монтерее, так как именно здесь тусуется её целевая аудитория.

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Вчера Karma представила готовящийся к производству седан Gyesera Grand Coupe в юбилейной ливрее, посвящённой 75-летию конкурса элегантности в Пеббл-Бич (показан на заглавной фотографии).

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Изначально Karma Gyesera (ещё без приставки Grand Coupe) был представлен в марте 2024 года как электроседан. В плане конструкции и дизайна Karma Gyesera является производной от гибридного седана Karma Revero, а тот, в свою очередь, стал развитием многострадальной модели Fisker Karma, разработанной в начале прошлого десятилетия Хенриком Фискером. В марте 2025 года Karma объявила, что в связи со снижением спроса на электромобили в США седан Gyesera будет гибридным. Его продажи должны были начаться в конце 2025 года, но не начались. Теперь же сообщается, что Gyesera, уже с приставкой Grand Coupe, выйдет на рынок в декабре этого года и будет стоить от 139 995 долларов.

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Идейно Karma Gyesera Grand Coupe ничем не отличается от Fisker Karma, но его конструкция полностью обновлена с учётом современных технологий. Дизайн от Хенрика Фискера по-прежнему актуален, его лишь слегка освежили в части деталировки. Габаритная длина Gyesera Grand Coupe — 5065 мм, ширина с зеркалами — 2162 мм, высота — 1331 мм, колёсная база — 3160 мм. В основе кузова лежит пространственный силовой каркас из алюминиевого сплава, а многие наружные панели изготовлены из углепластика. Снаряженная масса — 2269 кг.

Силовая установка у Gyesera Grand Coupe — типа EREV (Extended-Range Electric Vehicle), то есть plug-in гибридная последовательного типа, где установленный спереди под капотом бензиновый двигатель механически не связан с колёсами, работает в режиме генератора и заряжает тяговую батарею ёмкостью 28,1 кВт·ч. Характеристики и поставщик ДВС не разглашаются. Ведущие колёса у Gyesera Grand Coupe задние, их вращают два электромотора, максимальная совокупная отдача которых — 574 л.с. и 740 Нм. Разгон до 60 миль/ч (96,56 км/ч) занимает 3,7 с, максимальная скорость — 235 км/ч. Запас хода на одной зарядке без включения ДВС — 129 км по циклу EPA, в гибридном режиме с полностью заправленным баком — 579 км.

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В свежем пресс-релизе Karma упомянуты и другие модели. Представленное в прошлом году гибридное купе Karma Amaris должно появиться в продаже в четвёртом квартале 2027 года, тогда как прежде ожидалось в четвёртом квартале 2026 года. Цена пока не объявлена.

Полностью электрическое купе Karma Kaveya, впервые показанное в 2023 году, появится в серийном виде в первом квартале 2028 года и будет оснащаться твердотельной батареей. Цена — около 400 000 долларов США. Изначально Karma намеревалась запустить в производство Kaveya в 2025 году…

Karma Amaris (слева), Karma Gyesera (в центре) и Karma Kaveya (справа)

Сколько ещё будет оттяжек и переносов в истории Karma Automotive, можно только гадать — вероятно, ровно столько, сколько готов оплатить собственник компании — китайский производитель комплектующих Wanxiang.