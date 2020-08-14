Кастом Weekend 2020 пройдёт с 28 по 30 августа в Киногороде «Piligrim Porto», Московская область

Последние выходные этого лета могут завершиться на позитивной ноте, а все потому что с 28 по 30 августа всего в получасе езды от Москвы пройдет яркое загородное авто-, мото- и велособытие Кастом Weekend!

Партнерский материал

В этом году создатели Кастом Конвенции приготовили по-настоящему необычную встречу, ведь лучшие кастом-проекты со всей России будут органично вписаны в Киногород «Piligrim Porto», тот самый, где установленные в натуральную величину пиратский фрегат и декорации старой Англии как нельзя кстати подчеркнут творческий бравый настрой и дух «старой школы».



Помимо уникальности экспозиции гостей порадует возможность разместиться на все выходные в специально организованном палаточном кемпинге, отведать вкусной еды из фудтраков или самостоятельно воспользоваться зоной BBQ, походить по узким улочкам и заглянуть в таверну, дом губернатора, лавки мастеров, а затем и вовсе оказаться на большой площади перед городом, где будут проходить презентации технических новшеств этого года.

Экскурсии, выступление музыкальных групп, конкурсы и призы от партнеров события, вечерний кинотеатр под открытым небом и другие активности станут приятным дополнением к вашему отдыху. Самых маленьких гостей ждут качели, батут, тир и вкусное мороженное. Берите друзей и близких, приезжайте на лучший загородный Уикенд этого лета!

Билеты, подробная программа и другая информация по ссылке.



Событие: Кастом Weekend 2020

Даты 28-30 августа 2020 г.

Формат: экспозиция на открытом воздухе

Место проведения: Киногород «Piligrim Porto»

Точный адрес: Московская область, Солнечногорский район, поселок санатория Мцыри, (территория Усадьбы Середниково).

