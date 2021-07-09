Казахстан модернизирует общественный транспорт

Ведущий мировой производитель автобусов, Yutong Bus, запустил линию для производства автобусов и специальных транспортных средств в городе Сарань.

Партнерский материал

Завод помогает локализовать производство автомобилей в Казахстане и способствует интеллектуализации индустрии общественного транспорта.



Недавно компания продемонстрировала ультрасовременные беспилотные автомобили и автомобили новой энергии на крупной выставке. В том числе – суперзвездную модель Xiaoyu 2.0, автобус L4 с автономным управлением и микроцикл, недавно ставший обладателем престижной премии в области дизайна Red Dot Award.



Поставляя в Казахстан передовые продукты и технологии, Yutong предлагает комплексное решение для построения зеленой экономики.

Поскольку Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о национальной задаче по достижению углеродной нейтральности к 2060 году, транспортный сектор, один из крупнейших источников выбросов парниковых газов в Казахстане, нуждается в преобразовании.

Премьер-министр Аскар Мамин недавно призвал к увеличению доли электромобилей, обновлению автопарка, повышению качества топлива и контроля объема выбросов. Он также отметил, что общественный транспорт страны переводится на газ.

В мае 2020 года Yutong поставила 760 газовых автобусов в Шымкент и Атырау.

Это произошло всего через месяц после поставки 100 полностью электрических автобусов E12 в рамках выполнения крупного заказа на полностью электрические автобусы от правительства Казахстана. Этот заказ стал крупнейшим среди всех стран СНГ.

Первые 20 автобусов были сразу запущены на основных автобусных маршрутах столицы государства, Нур-Султана, постепенно отправились в путь и остальные автобусы. Сегодня этим сервисом охвачено более 2 млн жителей Казахстана.

Помимо конечных продуктов, Yutong также помогает разработать полную производственную цепочку, запустив в нашей стране завод и локализовав производственный процесс.

Завод в Саране может выпускать 1200 автобусов и 500 единиц спецтехники в год. Построенное совместно Yutong и QazTehna LPP, предприятие получило 125 миллиардов тенге (292,8 миллиона долларов) инвестиций, там будет создано более 1100 рабочих мест.

Модернизированный завод, оснащенный передовыми производственными технологиями и передовыми системами обучения сотрудников, способствует развитию местной обрабатывающей промышленности и свидетельствует о стремлении Yutong внести свой вклад в развитие общества.

Завод повысит уровень локализации автомобильного производства в Казахстане и обеспечит импортозамещение шин. При этом планируется экспортировать 40% продукции.

Стремясь улучшить качество жизни людей, Yutong значительно укоренился в Казахстане и сейчас играет существенную роль в борьбе с COVID-19. В конце 2020 года Yutong доставила 100 мобильных медицинских комплексов для оказания медицинских услуг в отдаленных районах страны.

«Благодаря автобусам Yutong мы можем тестироваться на COVID-19 рядом с нашим домом», – сказал Нуртас Туленов, который прошел тестирование в одной из мобильных лабораторий Yutong.

«Это очень удобно для медицинских работников и пациентов, поскольку все исследования можно проводить в автобусе», – рассказала Гульнар Абагулова, заместитель главного врача Аршалынской районной больницы.

Быстрая доставка компанией Yutong узкоспециализированных и удобных автомобилей, отвечающих местным потребностям, еще раз подтверждает ее научно-практический потенциал.

Компания стремится широко воплотить идею социальной ответственности, создавая экологически чистую, умную и удобную систему общественного транспорта.