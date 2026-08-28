Кей-кары Daihatsu Mira e:S и Toyota Pixis Epoch получили несколько обновок

Цены посвежевших родственных моделей японских марок уже известны: за стартовое исполнение в Японии в обоих случаях просят 1 096 700 иен (эквивалентно примерно 590,3 тыс. рублей по текущему курсу).

У марок Daihatsu и Toyota есть компактные модели-близнецы – Mira e:S и Pixis Epoch. Производство этих кей-каров стартовало в 2011 году, актуальное второе поколение появилось в 2017-м. Напомним, эти модели в конце 2023-го попали в скандал, связанный с подтасовкой данных при сертификации автомобилей для внутреннего рынка. Однако уже в феврале 2024-го вопрос был решён, и машины вернулись на конвейер. Теперь пресс-службы марок рассказали об обновках для Daihatsu Mira e:S и Toyota Pixis Epoch.

На фото: Daihatsu Mira e:S

Главным изменением для Daihatsu Mira e:S, очевидно, стал пересмотренный двигатель, который на самом деле просто «подтянули» до показателей близнеца – Toyota Pixis Epoch. Обе модели оснащаются безнаддувным трёхцилиндровым двигателем объёмом 660 куб.см. Теперь его максимальная мощность у Mira e:S подросла до 52 л.с., а крутящий момент – до 60 Нм. Отметим, у дореформенной версии показатели составляли 49 л.с. и 57 Нм. В компании отметили, что модернизированный мотор позволил хэтчбеку повысить экономию топлива примерно на 8% (у полноприводных модификаций – 5%).

1 / 2 2 / 2

Обоим кей-карам положена обновлённая система превентивной безопасности Smart Assist, которая получила расширенный диапазон обнаружения, включающий транспортные средства, пешеходов и велосипедистов, а также имеющий функцию обнаружения встречных ТС при повороте направо на перекрёстках и пешеходов, переходящих дорогу с противоположного направления (как при повороте налево, так и при повороте направо).

1 / 2 2 / 2

Помимо этого, автомобили получили функцию подавления непреднамеренного ускорения / ошибочного старта с помощью тормозной системы (при движении вперед и назад), функцию предупреждения о сонливости водителя, а также функцию предупреждения о выезде из полосы движения. Как отметили в пресс-службе Daihatsu, системе Smart Assist увеличили максимальную рабочую скорость для обнаружения пешеходов – с 60 до 80 км/ч, а также добавили возможность обнаружения пешеходов в ночное время.

На фото: Toyota Pixis Epoch

Daihatsu Mira e:S и Toyota Pixis Epoch получили новую версию X «Limited». В списке её оснащения числятся система бесключевого доступа в салон, запуск двигателя кнопкой, обновлённая навигационная система, пересмотренная виртуальная приборка и др. В списке обновок Тойоты также числятся: боковые подушки безопасности и пара новых вариантов для окраса кузова – зелёный и коричневый.

На фото: Toyota Pixis Epoch 1 / 3 На фото: Toyota Pixis Epoch 2 / 3 На фото: Toyota Pixis Epoch 3 / 3

Посвежевшие кей-кары уже поступили в продажу на домашнем рынке. Стоимость стартовой версии Daihatsu Mira e:S и Toyota Pixis Epoch в Японии равна 1 096 700 иен, что эквивалентно примерно 590,3 тыс. рублей по текущему курсу. За среднее исполнение в обоих случаях просят 1 256 200 иен (около 676,1 тыс. рублей), а цена топ-версии X «Limited» разнится: за Тойоту придётся отдать 1 377 200 иен (около 741,2 тыс. рублей), за автомобиль Daihatsu – 1 380 500 иен (около 743 тыс. рублей).

1 / 2 2 / 2

Напомним, сейчас Тойота продолжает отмечать 80-летие Corolla: на днях были представлены юбилейные спецверсии седана, хэтчбека и универсала этой модели, предназначенных для европейского рынка.