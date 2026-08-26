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  • Toyota Corolla продолжает отмечать юбилей: теперь спецверсии появились и в Европе

Toyota Corolla продолжает отмечать юбилей: теперь спецверсии появились и в Европе

26.08.2026 579 0 0
Toyota Corolla продолжает отмечать юбилей: теперь спецверсии появились и в Европе

«Праздничные» исполнения появились у седана, хэтчбека и универсала Corolla. Особенные варианты уже доступны для заказа, первые покупатели получат свои машины в конце октября 2026 года.

Toyota Corolla на сегодняшний день остаётся одной из наиболее востребованных моделей японской марки на глобальном рынке. История Короллы началась в 1966 году, так что в нынешнем 2026-м она отмечает 60-летний юбилей. Модель актуальной двенадцатой генерации (с индексом E210) была представлена в 2018-м и уже пережила пару обновлений. Как подсчитали в компании, на сегодняшний день по всему миру было продано свыше 57 млн автомобилей с этим наименованием.

На фото: хэтчбек и универсал Toyota Corolla 60th anniversary

За прошедшие годы Toyota Corolla предлагалась в кузовах хэтчбек, универсал, спортивный фастбэк, седан и фургон. В большинстве стран Европы актуальная Королла представлена в виде хэтчбека и универсала с прибавкой Touring Sports, а на некоторых рынках имеется седан. Именно это трио теперь обзавелось юбилейными спецверсиями с прибавками 60th anniversary к названию. Отметим, производство машин для старосветского рынка налажено на заводах компании, расположенных в Турции (с 1994 года) и Великобритании (с 1998-го).

На фото: хэтчбек Toyota Corolla 60th anniversary
На фото: хэтчбек Toyota Corolla 60th anniversary
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На фото: хэтчбек Toyota Corolla 60th anniversary
На фото: хэтчбек Toyota Corolla 60th anniversary
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Седан, хэтчбек и универсал Toyota Corolla 60th anniversary компания выпустит лимитированным тиражом. Правда, о том, сколько именно экземпляров войдёт в праздничную серию, производитель не уточнил. Известно, что дилеры в Европе уже принимают заказы на спецверсии, однако первые покупатели получат свои машины не раньше конца октября.

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Юбилейные хэтчбек и универсал Toyota Corolla получили эксклюзивный цвет кузова – насыщенный голубой Boreal Blue metallic, который сочетается с чёрными стойками и крышей. Ещё этим пятидверкам положены новые десятиспицевые легкосплавные двухцветные колёсные диски диаметром 17 дюймов.

На фото: универсал Toyota Corolla 60th anniversary
На фото: универсал Toyota Corolla 60th anniversary
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На фото: универсал Toyota Corolla 60th anniversary
На фото: универсал Toyota Corolla 60th anniversary
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На фото: универсал Toyota Corolla 60th anniversary
На фото: универсал Toyota Corolla 60th anniversary
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На фото: универсал Toyota Corolla 60th anniversary
На фото: универсал Toyota Corolla 60th anniversary
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Ещё в списке отличий спецверсий хэтчбека и универсала Corolla от обычных исполнений числятся матово-серебристые накладки в нижней части переднего бампера, на боковинах и на корме, а также затемнённые противотуманки и серебристые наклейки с названием спецверсии, расположенные в нижней части задних боковых дверей. Помимо этого автомобили получили накладки на пороги с надписью 60th anniversary и чёрно-серебристые коврики в салоне.

На фото: седан Toyota Corolla 60th anniversary
На фото: седан Toyota Corolla 60th anniversary
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На фото: седан Toyota Corolla 60th anniversary
На фото: седан Toyota Corolla 60th anniversary
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Праздничный вариант седана Toyota Corolla окрашен в фирменный тёмно-синий цвет Lunar Sky Blue и некоторые из тех же «фишек», что и у пятидверок: аналогичные 17-дюймоые колёсные диски, серебристые накладки на боковинах, коврики в салоне, наклейки на задних боковых дверях и накладки на порогах с названием спецверсии.

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«Начинка» стандартная: юбилейные версии седана, хэтчбека и универсала Toyota Corolla оснащаются гибридной установкой, в основе которой лежит бензиновый двигатель объёмом 1,8 литра (мощность – 140 л.с.). Для пятидверок ещё доступна гибридная система, базирующаяся на 2,0-литровом моторе, её отдача равна 178 л.с. Привод во всех случаях предусмотрен только передний.

хэтчбек универсал седан Япония авторынок Европа Toyota Toyota Corolla
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