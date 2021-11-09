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  • Хит с изменившимся лицом: рестайлинговая Hyundai Creta «утекла» в Сеть до премьеры

Хит с изменившимся лицом: рестайлинговая Hyundai Creta «утекла» в Сеть до премьеры

09.11.2021 377 0 0

Фотографии популярного субкомпактного кроссовера с обновлённой внешностью опубликованы в соцсетях за два дня до официального дебюта в Индонезии.

 

О том, что Creta второго поколения готовится к рестайлингу всего через два с половиной года после дебюта в Китае (здесь она известна под именем ix25), стало известно в октябре — индонезийское подразделение Hyundai тогда опубликовало дизайнерские скетчи, за ними последовали тизерные фотографии и видеоролик, а полноценная премьера должна состояться 11 ноября на автосалоне GIIAS (Gaikindo Indonesia International Auto Show) в Тангеранге (город-спутник столичной Джакарты в провинции Бандет на острове Ява). Она, конечно, и состоится, вот только «буклетные» фотографии новинки уже заполонили интернет, так что никакой тайны по поводу дизайна больше нет, а технические подробности, которые станут известны послезавтра, для нас не так уж и важны — моторная гамма и прочее «железо» всё равно у каждой региональной Креты свои.

Creta второго поколения помимо Китая уже локализована в России, Индии и Бразилии, а индонезийский вариант будет собираться на первом в этой стране заводе Hyundai в Чикаранге (остров Ява) мощностью 150 тысяч машин в год и отсюда поставляться в другие страны Юго-Восточный Азии, в частности во Вьетнам, Таиланд, Малайзию и Филиппины.

В самой Индонезии позиции у Hyundai пока слабые (за первые три квартала этого года реализовано 2169 автомобилей, тогда как лидер рынка — Toyota — продала 207 884 автомобиля), но запуск завода должен всё изменить и локализованная Creta должна паровозиком продаж.

Местная пресс-служба Hyundai на голубом глазу заявляет, что дизайн Креты специально разработан для рынка Индонезии и ведь формально с этим не поспоришь — именно здесь кроссовер дебютирует с обновлённым передком в стиле нового Tucson, до других рынков такой дизайн доберётся с задержкой. В России, напомним, Creta второго поколения была запущена в этом году, то есть является совсем ещё свежей моделью.

Да, мы в курсе, что специфический дизайн «второй» Крыты уже стал притчей во языцех на русскоязычных форумах владельцев корейских машин, но, поверьте, и за границей дорестайлинговый вариант кроссовера, мягко говоря, не у всех вызывает восторг. Короче говоря, есть подозрение, что скороспелый рестайлинг сделали не столько в привязке к индонезийскому дебюту, сколько для исправления пластики лица кроссовера вообще, в глобальном, так сказать, масштабе.

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Собственно, ничем кроме нового оформления передка индонезийская Creta от российской не отличается — маловато изменений для рестайлнига, особенно по меркам марки Hyundai, которая в последнее время буквально фонтанирует креативом. При таких темпах и объёмах, конечно, бывают промахи, но и удач предостаточно — взять хотя бы представленный на этой неделе электромод на базе седана Hyundai Grandeur первого поколения: отзывы в Сети о нём не оставляют желать лучшего, это успех.

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Полагаем, приладить к питерской Крете индонезийскую физиономию не составит большого труда и вряд ли этого придётся ждать три года. Салон у индонезийской Креты, по сути, такой же, как у российской, но топ-версии щеголяют 10,25-дюймовым полностью виртуальным щитком приборов, какого нет у кроссовера питерской сборки, зато у «нашей» Креты больше экран топовой мультимедийной системы — 10,25 дюйма против 8 дюймов.

В России, напомним, Hyundai Creta, несмотря на споры по поводу дизайна, пока сохраняет лидерство в сегменте SUV: за первые 10 месяцев этого года реализовано 58 487 шт.

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