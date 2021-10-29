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Теперь «живьём»: рестайлинговую Hyundai Creta показали на видео

29.10.2021 357 0 0

Компактному паркетнику переделали переднюю часть, а вот корму и салон трогать не стали. Полноценная премьера такой модели пройдет уже в следующем месяце.

 

Эскизы модернизированной Креты распространили на прошлой неделе, а всего пару дней назад появились новые фирменные картинки. Теперь же компания Hyundai опубликовала видео с «живой» машиной. Дебютным рынком для рестайлингового кросса станет Индонезия, причем там актуальная модель вообще не представлена. Однако в стране вот-вот запустят завод Хёндэ – первый в Юго-Восточной Азии, и именно Creta с новым дизайном будет первой локализованной моделью. Ну и напомним, что паркетник нынешнего, второго по счету, поколения в строю с 2019-го, хотя то речь лишь о Китае, где машина носит индекс ix25. На других крупных рынках «вторая» Крета обосновалась только в прошлом году, а в России и в Бразилии такой SUV и вовсе стартовал минувшим летом.

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Передок сделали в стиле старшего кроссовера Hyundai Tucson: Creta получила похожую радиаторную решетку с пластинами и интегрированными светодиодными ходовыми огнями, а также вертикальные блоки фар (расположены ниже). Отдельных противотуманок больше нет. Еще модели достался новый передний бампер. Корма у индонезийской Креты такая же, как у нашего кросса, с дополнительными секциями фонарей на багажной двери.

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Внутри все версии, за исключением китайской, в целом повторяют друг друга (у ix25 вертикальный тачскрин мультимедийной системы), разве что у индонезийского SUV будет мультимедиа лишь с 8-дюймовым экраном, тогда как, например, для российской Hyundai Creta еще предусмотрен дисплей диагональю 10,25 дюйма. Зато в Индонезии дорогим комплектациям положена полноценная виртуальная «приборка» (10,25”). Кроме того, в списке оборудования значатся панорамный люк в крыше, аудиосистема Bose и телематическая система Hyundai Bluelink.

О моторах индонезийской Креты пока так и не рассказали. На некоторых рынках в гамму входят бензиновые «атмосферник» 1.5 и «турбочетверка» 1.4 T-GDI, в Индии еще есть дизель 1.5, в России модель оснащается атмосферными двигателями 1.6 и 2.0, а в Бразилии паркетник можно купить с литровой «турботройкой». 

Актуальная Hyundai Creta для России
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Актуальная Hyundai Creta для России
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Актуальная Hyundai Creta для России
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Актуальная Hyundai Creta для России
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Рестайлинговая Hyundai Creta справит премьеру на автосалоне GIIAS (Gaikindo Indonesia International Auto Show), который распахнет свои двери для представителей СМИ 11 ноября (там локдаун не предвидится). Ранее местное подразделение марки объявило о том, что новый дизайн разработан «специально для Индонезии». Впрочем, в остальных странах модель, скорее всего, изменится так же. В Индии, например, посвежевший SUV ждут в середине следующего года. А вот россиянам, очевидно, придется подождать как минимум до 2023-го.

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