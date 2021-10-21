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  • Hyundai Creta готовится к рестайлингу: первые официальные изображения

Hyundai Creta готовится к рестайлингу: первые официальные изображения

21.10.2021 666 1 0

Субкомпактный кроссовер второго поколения получит передок в стиле старшей модели Tucson.

 

Нынешняя «вторая» Creta дебютировала в апреле 2019 года в Китае (здесь она известна под именем ix25) — время для планового рестайлинга вроде бы ещё не пришло, тем более что в России смена поколений случилась лишь минувшим летом. Но дело в том, что, во-первых, внешность новой Креты получилась, мягко говоря, не самой гармоничной и вызвала недовольство многих клиентов, а, во-вторых, компания Hyundai готовится запустить свой первый завод в Юго-Восточный Азии, точнее на ключевом рынке этого региона — в Индонезии. Первой локализованной моделью станет «вторая» Creta и, конечно, вполне разумно запускать её уже в новом дизайне.

Судя по эскизам, рестайлинговая индонезийская Creta будет отличаться от нынешней российской и глобальной только оформлением передка — замысловатые двухэтажные фары с сильным прищуром верхних секций уступят место крупноячеистому щиту, который визуально объединяет фары и радиаторную решётку. Такой дизайн передка мы уже видели на новом Tucson и на минивэне Hyundai Custo , но у рестайлинговой Креты иная форма бампера, в боковых секция которого, кажется, не будет противотуманок.

Hyundai Creta для рынка Индонезии

Корма и салон на эскизах — такие же, как у нынешней российской Креты, причём с не самым топовым 8-дюймовым сенсорным экраном мультимедийной системы (у российской версии экран может быть 10,25-дюймовым). Не исключено, что для других рынков рестайлинг у Креты будет более масштабным, но в России ждать обновления в ближайшее время точно не стоит.

Hyundai Creta для рынка Индонезии

Hyundai — новичок на индонезийском рынке и продаёт здесь пока только относительно дорогие модели: кроссоверы Santa Fe и Palisade, электромобили Ioniq Electric и Kona Electric, вэны H-1 и Staria. Неудивительно, что результаты пока скромные: за первые три квартала этого года реализовано 2169 автомобилей, тогда как лидер рынка — Toyota — продала 207 884 автомобиля, Daihatsu — 116 048, Mitsubishi — 77 531, Honda — 68 301, Suzuki — 65 885.

Завод Hyundai в пригороде Джакарты рассчитан на выпуск 150 тысяч машин в год и будет изготавливать бюджетные модели, которые пойдут в том числе на экспорт — во Вьетнам, Таиланд, Малайзию и Филиппины. В перспективе мощность индонезийского предприятия может быть увеличена до 250 тысяч машин в год.

Hyundai Creta российской сборки
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Hyundai Creta российской сборки
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Hyundai Creta российской сборки
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Между тем в России Hyundai Creta, несмотря на стоны народа по поводу дизайна, за первые три квартала этого года сумела нарастить продажи: реализовано 53 399 единиц, на 2,5% больше, чем за январь-сентябрь 2020-го.

Добавим, что у нынешней Креты есть также 7-местная версия, которую делают в Индии под именем Alcazar (недавно начался экспорт в Мексику). Возможно, удлинённая Creta появится и в Индонезии, а вот в России мы такую машину вряд ли увидим.

кроссовер новинки рестайлинг Hyundai Hyundai Creta

 

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1 комментарий
21.10.2021 20:11
Антон Зырянов

Кто бы сомневался. Печально, что не сразу

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