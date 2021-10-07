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Hyundai официально объявила, что семиместная Creta больше не эксклюзив

07.10.2021 263 0 0

Паркетник с дополнительными местами анонсирован для Мексики, там модели прочат двухлитровый мотор, которого нет у местной короткой Креты. Не исключено, что позже трехрядная версия доберется и до других стран.

 

Полноценная презентация удлиненной Hyundai Creta нового поколения состоялась в июне. Пока такой SUV выпускают и продают только в Индии, причем там у него отдельное имя – Alcazar. В рамках премьеры о планах поставлять трехрядный паркетник на другие рынки не было сказано ни слова, однако тем же летом замаскированный кросс застукали в Мексике. А теперь мексиканское подразделение официально анонсировало растянутый вариант: это снова Creta, но уже с приставкой Grand.

Hyundai Creta Grand для Мексики
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Hyundai Creta Grand для Мексики
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Hyundai Creta Grand для Мексики
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Hyundai Creta Grand для Мексики
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Hyundai Creta Grand для Мексики
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На данный момент опубликован лишь один видеотизер с Грандом, но и его вполне достаточно, дабы понять, что в плане дизайна от индийского Alcazar этот кросс ничем не отличается. А если сравнивать со стандартной Кретой, то у трехрядного паркетника оригинальные радиаторная решетка, задние фонари и багажная дверь, чуть подретушированные бамперы, плюс дополнительные окошки в задних стойках и сдвоенные патрубки выпускной системы. 

Hyundai Creta Grand для Мексики
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Hyundai Creta Grand для Мексики
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Hyundai Creta Grand для Мексики
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По габаритам Creta Grand тоже, скорее всего, совпадает с «индийцем». Длина Альказара равна 4500 мм, что на 200 мм больше, чем у базовой пятиместной Креты, высота увеличена на 40 мм до 1675 мм (вместе с рейлингами), колесная база – 2760 мм против 2610 мм у стандартного кросса. Ширина не изменилась – 1790 мм.

Индийский Hyundai Alcazar бывает с семи- или шестиместным салоном (в последнем случае у пары кресел во втором ряду нет отдельных подлокотников – между сиденьями установили общий бокс). Но в ролике засвечена только семиместная Creta Grand, то есть не исключено, что в Мексике у удлиненного кроссовера будет лишь одна модификация. Передняя панель, рулевое колесо и центральная консоль перешли с короткого SUV.

О технике Creta Grand марка пока не рассказала. В Индии Hyundai Alcazar разделил моторную гамму с местной Кретой не полностью, там общим оказался лишь дизель 1.5 (115 л.с., 250 Нм). Бензиновый двигатель у растянутого индийского SUV свой – «атмосферник» 2.0, который выдает 159 л.с. и 192 Нм. Оба мотора сочетаются с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом», привод только передний. Мексиканские профильные медиа прочат Creta Grand двухлитровый движок, дизеля не ждут. Короткий кроссовер в Мексике представлен с «атмосферником» 1.5 MPI (113 л.с.) и «турбочетверкой» 1.4 T-GDI (138 л.с.), первый работает в паре с 6МКП или вариатором, второй комплектуется семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, версий 4WD у стандартной Hyundai Creta там тоже нет.

Hyundai Alcazar для Индии
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Hyundai Alcazar для Индии
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Hyundai Alcazar для Индии
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Hyundai Alcazar для Индии
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Hyundai Alcazar для Индии
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Hyundai Alcazar для Индии
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Семиместная Крета стартует на мексиканском рынке в ближайшее время. Как и обычный кросс, Grand туда поставляют из Индии. Скорее всего, позже удлиненный паркетник появится и в других странах Латинской Америки, не стоит исключать и Ближний Восток с Африкой. А вот до России такой SUV вряд ли доберется.

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