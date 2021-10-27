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  • Hyundai Creta с дизайном «под Tucson»: свежие официальные изображения и дата премьеры

Hyundai Creta с дизайном «под Tucson»: свежие официальные изображения и дата премьеры

27.10.2021 226 0 0

Паркетник с переделанным передком пока объявлен «эксклюзивом», впрочем, со временем такой кросс, скорее всего, станет глобальным.

 

Кроссоверу Hyundai Creta актуальной, второй по счету, генерации всего два года, да и то речь лишь о версии для Китая: именно там в 2019-м дебютировала модель – под местным названием ix25. На других крупных рынках такой паркетник обосновался в 2020-м, а в России и Бразилии «вторая» Крета и вовсе стартовала только минувшим летом. Тем не менее, уже готов рестайлинг. Эскизы доработанного кросса компания Hyundai распространила неделю назад, и вот опубликованы новые фирменные картинки, вдобавок официально объявлена дата презентации. 

Итак, мировую премьеру рестайлинговая Creta справит в Индонезии на автосалоне GIIAS (Gaikindo Indonesia International Auto Show), который распахнет свои двери для представителей СМИ 11 ноября (локдаун не предвидится). Любопытно, что Крету в этой стране пока не продают, однако там вот-вот запустят завод Хёндэ – первый в Юго-Восточной Азии, и компактный паркетник станет первой локализованной моделью. Кстати, в сегодняшнем релизе говорится о том, что новый дизайн разработан «специально для Индонезии». Хотя и в остальных странах кросс, вероятно, обновится так же, только чуть позднее. Не будем рассуждать на тему того, повлиял ли на скорую модернизацию довольно смелый облик «второго» SUV, лучше посмотрим, что изменилось.

Hyundai Creta для Индонезии
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Hyundai Creta для Индонезии
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Hyundai Creta для Индонезии
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Hyundai Creta для Индонезии
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Крете полностью переделали переднюю часть, ее оформили в стиле старшего Hyundai Tucson: модель получила похожую радиаторную решетку с интегрированными ходовыми огнями, а ниже расположены блоки основных фар. Кроме того, паркетнику достался новый бампер. Корма – такая же, как у нашей Hyundai Creta, с дополнительными секциями фонарей на багажной двери.

Hyundai Creta для Индонезии

Внутри все версии модели, за исключением китайской, в целом повторяют друг друга (у ix25 вертикальный тачскрин мультимедиа-системы), разве что у индонезийского SUV, судя по предыдущему эскизу, будет лишь 8-дюймовый экран, тогда как, например, для российской Креты еще предусмотрен дисплей диагональю 10,25 дюйма. Также в Индонезии паркетнику обещаны виртуальная «приборка», аудиосистема Bose и телематическая система Hyundai Bluelink.

Hyundai Creta для России
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Hyundai Creta для России
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Hyundai Creta для России
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О моторах компания пока умолчала. В некоторых странах в гамму Креты входят бензиновые «атмосферник» 1.5 и «турбочетверка» 1.4 T-GDI, в Индии еще есть дизель 1.5, в России кроссовер оснащается атмосферными двигателями 1.6 и 2.0, а в Бразилии паркетник можно купить с литровой «турботройкой».  

Что же касается сроков появления обновленной Hyundai Creta на остальных рынках, то, к примеру, в той же Индии ее ждут в середине следующего года. А вот россиянам, очевидно, придется подождать как минимум до 2023-го.

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