Hyundai Creta с дизайном «под Tucson»: свежие официальные изображения и дата премьеры

Кроссоверу Hyundai Creta актуальной, второй по счету, генерации всего два года, да и то речь лишь о версии для Китая: именно там в 2019-м дебютировала модель – под местным названием ix25. На других крупных рынках такой паркетник обосновался в 2020-м, а в России и Бразилии «вторая» Крета и вовсе стартовала только минувшим летом. Тем не менее, уже готов рестайлинг. Эскизы доработанного кросса компания Hyundai распространила неделю назад, и вот опубликованы новые фирменные картинки, вдобавок официально объявлена дата презентации.

Итак, мировую премьеру рестайлинговая Creta справит в Индонезии на автосалоне GIIAS (Gaikindo Indonesia International Auto Show), который распахнет свои двери для представителей СМИ 11 ноября (локдаун не предвидится). Любопытно, что Крету в этой стране пока не продают, однако там вот-вот запустят завод Хёндэ – первый в Юго-Восточной Азии, и компактный паркетник станет первой локализованной моделью. Кстати, в сегодняшнем релизе говорится о том, что новый дизайн разработан «специально для Индонезии». Хотя и в остальных странах кросс, вероятно, обновится так же, только чуть позднее. Не будем рассуждать на тему того, повлиял ли на скорую модернизацию довольно смелый облик «второго» SUV, лучше посмотрим, что изменилось.

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Крете полностью переделали переднюю часть, ее оформили в стиле старшего Hyundai Tucson: модель получила похожую радиаторную решетку с интегрированными ходовыми огнями, а ниже расположены блоки основных фар. Кроме того, паркетнику достался новый бампер. Корма – такая же, как у нашей Hyundai Creta, с дополнительными секциями фонарей на багажной двери.



Hyundai Creta для Индонезии

Внутри все версии модели, за исключением китайской, в целом повторяют друг друга (у ix25 вертикальный тачскрин мультимедиа-системы), разве что у индонезийского SUV, судя по предыдущему эскизу, будет лишь 8-дюймовый экран, тогда как, например, для российской Креты еще предусмотрен дисплей диагональю 10,25 дюйма. Также в Индонезии паркетнику обещаны виртуальная «приборка», аудиосистема Bose и телематическая система Hyundai Bluelink.



Hyundai Creta для России 1 / 3 Hyundai Creta для России 2 / 3 Hyundai Creta для России 3 / 3

О моторах компания пока умолчала. В некоторых странах в гамму Креты входят бензиновые «атмосферник» 1.5 и «турбочетверка» 1.4 T-GDI, в Индии еще есть дизель 1.5, в России кроссовер оснащается атмосферными двигателями 1.6 и 2.0, а в Бразилии паркетник можно купить с литровой «турботройкой».



Что же касается сроков появления обновленной Hyundai Creta на остальных рынках, то, к примеру, в той же Индии ее ждут в середине следующего года. А вот россиянам, очевидно, придется подождать как минимум до 2023-го.