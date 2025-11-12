Новинки ×
Kia готовит к скорой презентации шасси PV5: опубликован первый тизер новинки

12.11.2025 89 0 0

Дебют новой модификации коммерческой модели корейской марки пройдёт на следующей неделе, 18 ноября, в рамках выставки Solutrans-2025.

Kia представила среднеразмерный вэн PV5 в статусе концепта в начале 2024 года в рамках выставки потребительской электроники CES в Лас-Вегасе. Серийные варианты полностью электрических минивэна и фургона PV5 дебютировали в конце февраля 2025-го. Отметим, пассажирская и грузовая версии электровэна корейской марки составляют конкуренцию Volkswagen ID.Buzz и ID.Buzz Cargo.

Тизер шасси Kia PV5

Теперь корейский производитель подготовил шасси Kia PV5, презентация этой модификации коммерческой модели пройдёт 18 ноября в Лионе (Франция) в рамках выставки Solutrans-2025. В компании отметили, что намерены «переосмыслить сегмент легких коммерческих автомобилей, представив линейку полностью электрических PBV (Platform Beyond Vehicle)», а также «новые решения, адаптированные для бизнеса и автопарка клиентов в Европе».

Корейцы сопроводили анонс единственным тизером шасси Kia PV5. Судя по затемнённому изображению, у новинки будет платформа, на которую можно будет установить самые разные надстройки в зависимости от коммерческих задач, которые должен будет решать такой «электрогрузовик».

Оформление передней части, вероятно, окажется таким же, как у уже представленных минивэна и фургона Kia PV5. В этом случае у новинки будет пара вертикальных изогнутых линий дневных ходовых огней, при этом основные блоки фар расположат ниже, над воздухозаборником, который обрамлён массивной рамкой.

На фото: минивэн и фургон Kia PV5

Скорее всего, лючок, за которым спрятан порт для зарядки тяговой батареи, у «зелёного» грузовика будет расположен по центру между фарами. Вероятно, шасси Kia PV5 получил пластиковые накладки в нижней части переднего бампера, а также «оквадраченные» передние колёсные арки. Кабина, судя по тизеру, либо одинарная, либо полуторная.

Салон грузовика, вероятно, будет таким же, как у фургона и минивэна. В этом случае перед водителем будет слегка «сплюснутый» руль и семидюймовый дисплей, исполняющий роль виртуального щитка приборов. По центру передней панели, скорее всего, разместят тачскрин информационно-развлекательной системы диагональю 12,9 дюйма.

В основе всех версий семейства Kia PV5 лежит платформа E-GMP.S с 400-вольтовой архитектурой. Официальная информация о технике новинки появится позже. Для фургона и минивэна предусмотрен единственный 163-сильный электромотор, расположенный на передней оси, его максимальный крутящий момент равен 250 Нм. Гамма тяговых батарей включает в себя версии ёмкостью 43,3, 51,5 и 71,2 кВт*ч. Какой окажется дальнобойность на одной зарядке у новой модификации, станет известно позже.

грузовик выставки электромобиль новинки KIA KIA PV5
