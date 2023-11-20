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  • Kia готовит новинку в сегменте D: первое изображение серийной версии EV4

Kia готовит новинку в сегменте D: первое изображение серийной версии EV4

20.11.2023 62 0 0

Ожидается, что новинка корейской марки дебютирует в конце следующего года, а на рынок выйдет в 2025-м.

Компания Kia обнародовала свою обновлённую стратегию развития в прошлом месяце в рамках специального мероприятия Kia EV Day. Согласно ей, к 2026 году производитель намерен продавать ежегодно по 1 млн электромобилей, а к 2030-му этот показатель должен увеличиться до 1,6 млн экземпляров. Для того чтобы добиться поставленных целей, Kia нужны «зелёные» новинки, одной из них станет серийный седан (или же кросс-фастбек) EV4.

Концепт Kia EV4

Впервые корейская компания представила прототип будущей новинки в ходе всё того же Kia EV Day, который прошёл в октябре. Кроме того, концепт был представлен на стартовавшем на днях автосалоне в Лос-Анджелесе. Ожидается, что серийная версия новинки, которой дадут то же имя, что и шоу-кару – Kia EV4 – дебютирует в конце следующего года, её внешность пока держат в секрете: ранее фотошпионы ловили на тестах тщательно замаскированные прототипы будущей модели.

В компании позиционируют новинку как седан, но как мы отмечали ранее, третий объём у него визуально не выделен, так что её можно отнести и к кросс-фастбекам. Свой вариант потенциальной внешности Kia EV4 предлагает дизайнер испанского издания Motor.es: судя по рендеру, товарная версия может многое получить от концепта. Так, у электрокара на изображении аналогичным образом оформлена передняя часть с вертикальными линиями ходовых огней, та же форма кузова и похожие колёсные диски с рисунком в виде разомкнутого треугольника.

Однако у электромобиля на рендере имеются и детали, присущие серийной версии. Речь идёт, в частности, о выдвижных дверных ручках и традиционных наружных зеркалах, которые пришли на смену камерам заднего вида. Ещё художник снабдил новинку иным воздухозаборником, интегрированным в нижнюю часть переднего бампера, спойлером в верхней части кормы и антенной «акулий плавник» на крыше.

Рендер серийной версии Kia EV4

Об интерьере серийной версии Kia EV4 информации пока нет. У концепта салон отделан экологичными материалами, в том числе переработанным хлопком, который был окрашен с использованием корней марены и скорлупы грецкого ореха. На передней панели располагается большой горизонтальный экран, объединяющий в себе виртуальную приборку и тачскрин информационно-развлекательной системы. Двухспицевый руль получил форму неровного овала.

Салон концепта Kia EV4

По предварительным данным, в основу новинки ляжет платформа E-GMP, как у Kia EV6, в этом случае модель, вероятно, оснастят тяговыми батареями ёмкостью 58 и 77,4 кВт*ч (на выбор). Официальной информации о технике пока нет, ожидается, что у четырёхдверки буду версии как с одним электродвигателем, расположенным на передней оси, так и с двухмоторной силовой установкой. Предполагаемый запас хода без подзарядки составляет около 700 км.

Продажи новинки корейской марки начнутся в 2025 году, более точный срок в компании назовут позже. В издании предположили, что стартовый ценник модели на старосветском рынке будет равен примерно 36 тыс. евро (эквивалентно примерно 3,5 млн рублей по текущему курсу).

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