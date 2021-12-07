Kia перестала прятать родственный Seltos кроссвэн Carens: до премьеры осталось немного

Полноценную презентацию нового вэна «в стиле SUV» проведут уже на следующей неделе. Первым рынком для модели станет Индия, там ее, как ожидается, предложат с теми же двигателями, что и родственный Селтос.

Свою трехрядную новинку компания Kia анонсировала несколько дней назад, распространив затемненный видеотизер. Теперь же дизайн почти полностью раскрыт: опубликованы фирменные скетчи. Для модели возродили имя Carens, первыми ее получат жители Индии. Напомним, прежний компактвэн с таким названием покинул глобальный рынок в 2018 году, продержавшись на конвейере почти двадцать лет и успев сменить три поколения.

1 / 2 2 / 2

В Kia новый Carens считают Recreational Vehicle, то есть «автомобилем для отдыха». Также в компании отметили, что облик модели выполнен в стилистике SUV, то есть перед нами кроссвэн. За «кроссоверность» отвечают черный пластиковый обвес по периметру кузова и рейлинги на крыше. Другие особенности экстерьера – отдельные светодиодные ходовые огни в виде ломанных «игреков» (расположенные ниже фары тоже диодные), довольно агрессивные бамперы и задние фонари необычной формы, которые к тому же объединены между собой красной полоской.

1 / 2 2 / 2

Внутри – мультимедийная система с тачскрином диагональю 10,25 дюйма. Ну и еще Carens наверняка досталась виртуальная «приборка», хотя на картинке ее не видно. Индийские СМИ пишут, что кроссвэн предложат с семи- или шестиместным салоном.



По предварительным данным, ближайшим родственником индийского Carens является кроссовер Kia Seltos. Считается, что новинка крупнее паркетника: растянута не только длина, но и колесная база. Показатели местного Селтоса – 4315 и 2610 мм соответственно. Моторную гамму кроссвэн разделит с родственным паркетником, но якобы не полностью: Carens прочат бензиновый «атмосферник» 1.5 и дизель аналогичного объема, на SUV оба выдают 115 л.с. Kia Seltos еще можно купить с бензиновой «турбочетверкой» 1.4 T-GDI мощностью 140 л.с. Привод же у грядущей модели только передний (как и у индийского Селтоса).

1 / 2 2 / 2

Мировая премьера нового Kia Carens пройдет 16 декабря. Для Индии компактвэн «в стиле SUV» будут производить локально, и он станет четвертой моделью в гамме марки: этот рынок компания начала осваивать лишь в 2019-м, сегодня в линейку помимо Селтоса входят компактный кросс Sonet и полноценный минивэн Carnival (предыдущего поколения). В продажу Carens поступит в начале следующего года. Позже кроссвэн, вероятно, доберется и до других стран, хотя в России его можно не ждать.



Почивший Kia Carens и индийский Kia Seltos 1 / 5 Почивший Kia Carens и индийский Kia Seltos 2 / 5 Почивший Kia Carens и индийский Kia Seltos 3 / 5 Почивший Kia Carens и индийский Kia Seltos 4 / 5 Почивший Kia Carens и индийский Kia Seltos 5 / 5

Между тем Hyundai тоже работает над компактвэном, который предназначен для небогатых рынков. Видимо, этот MPV окажется родственником грядущего Carens. А вот дизайн у модели Хёндэ будет свой – в стиле старшего минивэна Staria.

