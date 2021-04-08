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Kia разрабатывает Niro нового поколения: первое изображение

08.04.2021 494 0 0

По предварительным данным, модель сменит генерацию в 2022 году. Вероятно, во внешности будут черты от концепта HabaNiro.

 

Кроссовер Kia Niro был представлен в 2016 году: тогда в продажу поступила «простая» гибридная версия. Годом позже в семейство вошёл гибрид с возможностью подзарядки от электросети, а в 2018-ом – полностью электрическая версия с приставкой EV к названию. В 2019-ом модель пережила рестайлинг. Отметим, этот кроссовер весьма популярен в Европе: так, за 2020 год дилеры продали на этом рынке 77 830 машин, что на 35,7% больше, чем годом ранее. Кстати, такой заметный «плюс» был зафиксирован на фоне спада авторынка Старого света (из-за пандемии коронавируса).

На фото: концепт Kia HabaNiro
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На фото: концепт Kia HabaNiro
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На фото: концепт Kia HabaNiro
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Теперь разработчики компании вовсю трудятся над новым поколением паркетника: ранее фотошпионы уже ловили на дорогах тщательно замаскированные прототипы. Ожидается, что кроссовер второй генерации позаимствует часть решений в оформлении экстерьера у концепта HabaNiro. Шоу-кар, разработанный в калифорнийской дизайн-студии Kia, был представлен весной 2019 года на автосалоне в Нью-Йорке.

На фото: салон концепта Kia HabaNiro

Пока в компании не делятся официальными изображениями будущей новинки, у художников есть возможность пофантазировать о том, как будет выглядеть следующий Niro. Свой вариант подготовил дизайнер испанского издания motor.es.

Судя по рендеру, черты концепта проглядываются в форме задних окон дверей, а также в оформлении передней части автомобиля и его кормы. Предполагается, что решётка радиатора будет очень маленькой и узкой, она соединит между собой крупные фары с изогнутой светодиодной линией дневных ходовых огней. В передний бампер могут интегрировать большой воздухозаборник с рисунком из крупных ячеек.

На фото: актуальный Kia Niro

Изображений кармы нет, ожидается, что задние фонари будут другими: разработчики откажутся от их горизонтальной компоновки. Вероятно, сзади появятся фонари в форме вертикально расположенных бумерангов (такой вариант использовался для оформления задней части концепта). Информации о салоне Kia Niro второго поколения пока нет. Как отмечает издание, ожидаются «высокотехнологичные» дисплеи для отображения щитка приборов и в качестве тачскрина мультимедийной системы.

О «начинке» нового Niro даже предварительной информации пока нет. Напомним, концепт HabaNiro – это полноприводный электрокар, его силовая установка состоит из двух электромоторов (по одному на каждой оси). Отдачу автомобиля в компании не раскрыли. Заявленный запас хода – 480 км, правда, неизвестно, по какому циклу вели расчёт.

Актуальные гибриды оснащаются силовой установкой, в основе которой бензиновый двигатель GDi объёмом 1,6 литра и электромотор. Совокупная отдача – 141 л.с. «Обычная» версия имеет батарею ёмкостью 1,56 кВт*ч, а подзаряжаемая от сети – аккумулятор ёмкостью 8,9 кВт*ч. Привод у этих кроссоверов только передний. На одном из крупнейших рынков в Европе, в Германии, стартовый ценник первого варианта равен 26 990 евро (эквивалентно примерно 2,47 млн рублей по текущему курсу), покупка второго обойдётся минимум в 33 990 евро (около 3,11 млн рублей).

кроссовер новинки KIA KIA Niro

 

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