Kia Telluride: первые фотографии корейского флагманского кроссовера

На некоторых рынках, в том числе российском, Kia до сих пор продает морально устаревший внедорожник Mohave: с января по июль дилеры реализовали в нашей стране 673 экземпляра, тогда как соразмерный и гораздо более дорогой Toyota Land Cruiser 200 нашел 4156 покупателей. Американские же рынок Mohave (продавался под именем Borrego) покинул еще семь лет назад ввиду низкого спроса, и с тех пор роль флагмана линейки SUV там исполняет среднеразмерный кроссовер Sorento.

В начале 2016 года Kia представила на Детройтском автосалоне концепт большого кроссовера на платформе Sorento и дала ему имя Telluride – в честь американского горнолыжного курорта в штате Колорадо. Машина получилась эффектной, но серийный вариант пока так и не дебютировал – его премьера ожидается только в следующем году. Вероятно, платформа Sorento была признана для Telluride неподходящей, и модель переехала на другую «тележку». Какую именно, пока непонятно. Весной западные СМИ со ссылкой на источники внутри корейской компании сообщали, что Telluride получит платформу с продольным расположением силового агрегата от флагманского седана K900/К9/Quoris нового поколения. Однако такое решение – не самое рациональное для большого семейного кроссовера и характерное скорее для премиальных марок, к коим Kia не относится.

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На этой неделе в Сети всплыли фотографии незакамуфлированной серийной версии кроссовера Telluride, их опубликовал Инстаграм-канал The Korean Car Blog и журнал Top Rider. Сделать по этим кадрам вывод о компоновке, к сожалению, невозможно, зато, несмотря на плохое качество снимков, можно составить вполне целостное представление об экстерьере. Снаружи серийный Telluride лишь условно похож на одноименный концепт и утратил оригинальные квадратные фары: спереди он теперь напоминает одновременно GMC Yukon и Cadillac Escalade, но такая «физиономия» в сочетании с общей угловатостью кузова наверняка придется по вкусу американскому потребителю. Корма сохранила вертикальные дугообразные фонари концепта.

1 / 5 Концепт-кар Kia Telluride 2016 года 2 / 5 Концепт-кар Kia Telluride 2016 года 3 / 5 Концепт-кар Kia Telluride 2016 года 4 / 5 Концепт-кар Kia Telluride 2016 года 5 / 5 Концепт-кар Kia Telluride 2016 года

Рассуждать о технической начинке без понимания того, на какой платформе построен Telluride, бессмысленно. Очевидно лишь, что флагманский SUV наверняка получит гибридную версию, и, возможно, даже не одну.

Разумеется, будет у большого кроссовера Kia собрат под маркой Hyundai: в виде концепта HDC-2 Grandmaster его показали в июне этого года в Корее, а серийный вариант, по слухам, будет носить имя Palisade. Оба корейских флагманских SUV непременно будут продаваться в России (их сборку, возможно, наладят на калининградском «Автоторе»), но о сроках начала продаж и ценах говорить пока рано. Дешево не будет, это точно.