Китайский BMW iX3 L выходит на рынок: почти в два раза дешевле, чем в Германии!

В Китае стартовали продажи электрического кроссовера BMW iX3 L с заводским индексом NA6. BMW iX3 L отличается от глобального BMW iX3 с заводским индексом NA5 не только длиной: у «китайца» свои моторы и батареи, а бортовая электроника максимально адаптирована под потребности китайского потребителя.

Глобальный BMW iX3 с заводским индексом NA5 дебютировал в сентябре 2025 года и весной 2026 года вышел на рынок. Теперь в продажу поступил его китайский собрат с заводским индексом NA6, который производится на заводе BMW Brilliance Automotive (BBA) в Шэньяне. Официальные поставки BMW iX3 L за пределы Китая не планируются, но серые дилеры как таскали удлинённые «бэхи» за границу, так и будут таскать.

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Габаритная длина китайского BMW iX3 L по сравнению с глобальным BMW iX3 увеличена на 103 мм до 4885 мм, ширина та же — 1895 мм, высота уменьшена на 1 мм до 1634 мм, колёсная база увеличена на 108 мм до 3005 мм. Штатные колёса — 20- либо 21-дюймовые. Передняя подвеска — типа McPherson, задняя — независимая, пятирычажная, с разнесёнными пружинами и амортизаторами. Снаряженная масса — от 2237 до 2357 кг в зависимости от оснащения.

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С места водителя китайский BMW iX3 L мало чем отличается от глобального BMW iX3, но электронная начинка адаптирована под местные программы, а комплекс электронных ассистентов водителя разработан совместно с китайской компанией Momenta. Во втором ряду BMW iX3 L гораздо просторнее, чем в глобальной версии кроссовера, и переделан дизайн дверных карт. Объём основного багажника — 540 л (на 20 л больше, чем у глобального BMW iX3), в передней части кузова есть дополнительный 58-литровый багажник.

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BMW iX3 L предложен в трёх версиях. Базовый BMW iX3 30L — одномоторный заднеприводный. Максимальная отдача мотора — 195 кВт (265 л.с.) и 500 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 6,8 с, максимальная скорость — 180 км/ч. Ёмкость литий-железо-фосфатной батареи CATL — 77 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 630 км по циклу CLTC.

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Средняя версия BMW iX3 40L xDrive — двухмоторная полноприводная. Максимальная совокупная отдача моторов — 275 кВт (374 л.с.) и 565 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 5,6 с, максимальная скорость — 200 км/ч. Ёмкость литий-никель-марганец-кобальтовой батареи CATL — 89,6 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 702 км по циклу CLTC.

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Топовая версия BMW iX3 50L xDrive — тоже двухмоторная полноприводная. Максимальная совокупная отдача моторов — 345 кВт (469 л.с.) и 645 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 4,9 с, максимальная скорость — 210 км/ч. Ёмкость литий-никель-марганец-кобальтовой батареи EVE Energy — 113,4 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 919 км по циклу CLTC.

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Базовый BMW iX3 30L стоит в Китае от 269 900 юаней (36 840 евро в переводе по текущему курсу), BMW iX3 40L xDrive — от 299 900 юаней (40 930 евро), BMW iX3 50L xDrive — от 339 900 юаней (46 390 евро). Для сравнения скажем, что в Германии цены на BMW iX3 начинаются от 63 400 евро за базовую одномоторную версию iX3 40 (320 л.с.), а BMW iX3 50 xDrive обойдётся минимум в 70 900 евро.