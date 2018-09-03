Китайская Tarantula покроет всю Европу!

В прошлом году под маркой Maxus, принадлежащей ныне могущественному шанхайскому концерну SAIC, на родине было продано всего лишь 5005 моноприводных SUV (в том числе и пикапов), 27 019 MPV и… всё. Больше ничего продано не было, если не считать 11 тыс. лёгких коммерческих грузовичков. Вспомним, что в 2009 году SAIC, приобрёл у «Группы ГАЗ» контрольный пакет фирмы Leyland DAF Vans, с принадлежащей ей маркой Maxus, и с некоторых пор начал развивать под этим легковую линейку в КНР, пока весьма скудную.

К Maxus не стоит относится свысока, хотя бы потому, что за ней стоят деньги SAIC, а кроме того, медленно, но верно, Maxus выводит на домашний рынок новые модели. Взять хотя бы большой SUV под индексом D90 – за неполный прошлый год было реализовано чуть более 5 тыс. заднеприводных экземпляра. Полный привод в прошлогоднюю статистику ещё не попал, хотя на официальном сайте компании такая модификация представлена.

Кроме того, в 2017 году было реализовано и 55 электрических версий полноразмерного (колёсная база 3198 мм) вэна G10. Это нам нужно запомнить, потому что после 2019 года компания собирается представить в Европе именно что электрический среднеразмерный кроссовер, который попутно будут выпускать с бензиновым и дизельным двигателями, а так же с гибридным силовым агрегатом. Экое разнообразие – на все вкусы!

Итак, кроссовер будет среднеразмерным и, конечно, его платформу разделят ещё несколько моделей Maxus, например, трёхрядный 7-местный вэн G50, который пока представлен лишь в концептуальном виде. Однако, некоторые данные по содержимому подкапотного пространства вэна уже имеются, поэтому логично перенести эти знания и на будущий SUV, для которого, кстати взяли расчудесное паучье имя Tarantula. С уверенностью можно сказать, что под капотом «Тарантулы» могут разместиться один из двух турбомоторов объёмом в 1,3 и 1,5 литра мощностью 150 л.с. и 162 л.с. соответственно. К ним прилагаются две коробки – 6-ступенчатая ручная и 7-ступенчатый «автомат» с двумя сцеплениями (не понятно, правда, в каких комбинациях). В целом же, очевидно, что платформенные решения будут увязаны с продукцией других брендов SAIC, например, MG и Roewe.

Вполне может быть, с новым кроссовером обновятся и некоторые элементы корпоративного стиля, ведь до сего момента Maxus придерживался строгой буквенно-цифровой нумерации моделей. И ещё одно. Сейчас вместе с брендом Maxus китайцам в своё время досталась широкая дилерская сеть. К примеру, сейчас шоу-румы LDV Maxus можно встретить в Великобритании, Ирландии, Саудовской Аравии, Австралии, ключевых «автомобильных» странах Юго-Восточной Азии, Чили, Колумбии и даже на Доминикане… Так что новый кроссовер и впрямь можно быстро доставить до покупателя по всему миру. Кому не захочется завести себе домашнего «Тарантула»…