Китайская жизнь «немца» на пенсии: обновлённый Buick Regal полностью рассекречен

Среднеразмерный переднеприводный седан Buick Regal — это клон уже снятого с производства Opel Insignia второго поколения. В Китае карьера этой модели продолжается, только что в продажу поступила рестайлинговая версия.

Конвейерная жизнь Opel Insignia второго поколения оказалась недолгой: модель запустили в производство в 2017 году и уже в 2022-м отправили в отставку без наследника. Созданный на базе «второй» Insignia североамериканский Buick Regal продержался в строю ещё меньше: он ушёл с рынка в 2020-м из-за слишком скромных продаж, а вот китайский Regal продолжает жить.

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Пик продаж китайского Регала пришёлся на 2020 год, тогда было реализовано более 135 000 экземпляров этой модели, но затем кривая спроса пошла вниз. В прошлом месяце продажи этой модели, по данным CAAM (Китайская ассоциация автопроизводителей), просели сразу на 20,2% до 5217 шт. (по сравнению с июнем 2022 года). В целом марка Buick тоже стремительно теряет влияние на китайском рынке под натиском набравших силу местных, китайских брендов, её продажи в июне составили 46 008 машин (-19.3%).



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Рестайлинг должен помочь Регалу продержаться на конвейере совместного предприятия SAIC-GM в Шанхае ещё пару лет. Обновление получилось скромным и малозатратным, оно затронуло в основном передок седана (других вариантов кузова у этой модели в Китае нет). Радиаторная решётка заметно увеличилась в размерах и приобрела трапециевидную форму, как у других новейших моделей Buick, по бокам от неё появились узкие щели с хромированными бумерангами, при этом фары и капот остались прежними. Дизайн кормы вообще не изменился, равно как и габариты: длина — 4904 либо 4913 мм в зависимости от исполнения, ширина — 1863 мм, высота — 1461-1462 мм, колёсная база — 2829 мм. Объём багажника — 441 л.



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Единственное заметное новшество в салоне — свежая эмблема Buick, напоминающая когти, а в остальном всё по-прежнему. Салон исходного Опеля довольно удобен, но он морально устарел: стрелочные приборы и вписанный между центральными дефлекторами системы вентиляции экран мультимедийной системы сегодня выглядят анахронизмом, тем более что Buick уже предлагает современное двухэкранное табло на гораздо более дешёвых, чем Regal, моделях.



Силовые агрегаты тоже прежние — это бензиновые «турбочетвёрки» объёмом 1,5 л (169 л.с., 250 Нм) либо 2,0 л (237 л.с, 350 Нм), коробка передач — только 9-ступенчатый гидромеханический «автомат», привод — только передний. Buick Regal с 1,5-литровым мотором набирает первую «сотню» за 9,1 с, максимальная скорость — 205 км/ч, у версии с 2,0-литровым мотором соответствующие показатели составляют 7,1 с и 240 км/ч.



Обновлённый Buick Regal с 1,5-литровым мотором стоит в Китае от 159 800 юаней (2,01 млн рублей в переводе по текущему курсу), с 2,0-литровым мотором — от 175 800 юаней (2,22 млн рублей).

