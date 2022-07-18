Opel досрочно снимет с производства Insignia, её место в 2025 году займёт кроссовер

Нынешняя Insignia второго поколения выпускается с 2017 года — это последняя модель Opel, разработанная под контролем General Motors (платформа E2XX), а сегодня марка Opel, напомним, входит в состав корпорации Stellantis. «Вторая» Insignia изначально вышла на рынок в кузовах лифтбек, универсал и кросс-универсал. После рестайлинга 2020 года кросс-универсал убрали из гаммы из-за низкого спроса. В Китае у «второй» Insignia есть клон по имени Buick Regal, сейчас он предлагается только в кузове седан, в дальнейшем пути Regal и Insignia разойдутся, это будут полностью независимые друг от друга модели.
В марте стало известно о том, что Opel хочет в 2025 году заменить Insignia среднеразмерным купеобразным кроссовером на платформе STLA Medium, но не факт, что он будет предлагаться под именем Insignia — возможно, его нарекут как-то иначе. Премьера кроссовера ожидается в 2024 году, а производство наладят в начале 2025 года на заводе Fiat в Мельфи (Италия, провинция Потенца), здесь же пропишется родственный флагманский кроссовер французской премиальной марки DS и ещё два компактных кроссовера под марками DS и Lancia.
Казалось бы, при таком раскладе нынешняя Insignia может благополучно дожить как минимум до 2024 года, но представитель Stellantis, которого цитирует Automobilwoche, на днях заявил, что производство Insignia в Рюссельсхайме завершится уже в этом году, то есть в D-классе у Opel в течение двух следующих лет не будет представителя.
У такого решения есть три веские причины. Первая: снятие Insignia с производства необходимо для наращивания в Рюссельсхайме выпуска востребованного рынком семейства Astra шестого поколения (Astra L во внутризаводской хронологии) и родственного премиального хэтчбека DS 4. В 2023 году вдобавок у компактной немецкой модели появится полностью электрическая версия Astra-e, на которую ожидается высокий спрос.
Вторая причина: устаревшая джи-эмовская платформа E2XX не предполагает гибридизации/электрификации и портит Опелю корпоративную статистику по выбросам СО2, что чревато штрафом со стороны европейских властей.
Третья причина: потребительский интерес к традиционным непремиальным моделям D-класса угасает под натиском кроссоверов. В прошлом году, по данным ресурса CarSalesBase, продажи Insignia в Европе составили 20 384 шт., тогда как в 2009, 2010 и 2010 годах модель первого поколения расходилась тиражом более 130 тысяч шт. За последнее время из D-класса в Европе ушли Ford Mondeo и Renault Talisman, VW Passat лишился версии с кузовом седан, а Mazda отменила новое поколение «шестёрки».
В общем, вполне логично, что новая условная Insignia станет кроссовером, преимущественно электрическим, хотя в первые годы продаж будут предлагаться и версии с ДВС в составе plug-in гибридных силовых установок. В 2028 году Opel планирует полностью переключиться на электромобили.
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