Opel досрочно снимет с производства Insignia, её место в 2025 году займёт кроссовер

Выпуск флагманских легковушек Opel на головном заводе марки в немецком Рюссельсхайме завершится уже в этом году, после чего завод сможет нарастить выпуск компактных моделей Opel Astra и DS 4. У Insignia прямого наследника не будет, в среднем классе Opel с 2025 года начнёт предлагать электрический кроссовер, производство которого наладят в Италии.

Нынешняя Insignia второго поколения выпускается с 2017 года — это последняя модель Opel, разработанная под контролем General Motors (платформа E2XX), а сегодня марка Opel, напомним, входит в состав корпорации Stellantis. «Вторая» Insignia изначально вышла на рынок в кузовах лифтбек, универсал и кросс-универсал. После рестайлинга 2020 года кросс-универсал убрали из гаммы из-за низкого спроса. В Китае у «второй» Insignia есть клон по имени Buick Regal, сейчас он предлагается только в кузове седан, в дальнейшем пути Regal и Insignia разойдутся, это будут полностью независимые друг от друга модели.

Универсал Opel Insignia Sports Tourer после рестайлинга 2020 года.

В марте стало известно о том, что Opel хочет в 2025 году заменить Insignia среднеразмерным купеобразным кроссовером на платформе STLA Medium, но не факт, что он будет предлагаться под именем Insignia — возможно, его нарекут как-то иначе. Премьера кроссовера ожидается в 2024 году, а производство наладят в начале 2025 года на заводе Fiat в Мельфи (Италия, провинция Потенца), здесь же пропишется родственный флагманский кроссовер французской премиальной марки DS и ещё два компактных кроссовера под марками DS и Lancia.



Лифтбек Opel Insignia после рестайлинга 2020 года.

Казалось бы, при таком раскладе нынешняя Insignia может благополучно дожить как минимум до 2024 года, но представитель Stellantis, которого цитирует Automobilwoche, на днях заявил, что производство Insignia в Рюссельсхайме завершится уже в этом году, то есть в D-классе у Opel в течение двух следующих лет не будет представителя.



Opel Insignia после рестайлинга 2020 года.

У такого решения есть три веские причины. Первая: снятие Insignia с производства необходимо для наращивания в Рюссельсхайме выпуска востребованного рынком семейства Astra шестого поколения (Astra L во внутризаводской хронологии) и родственного премиального хэтчбека DS 4. В 2023 году вдобавок у компактной немецкой модели появится полностью электрическая версия Astra-e, на которую ожидается высокий спрос.



Вторая причина: устаревшая джи-эмовская платформа E2XX не предполагает гибридизации/электрификации и портит Опелю корпоративную статистику по выбросам СО 2 , что чревато штрафом со стороны европейских властей.

Третья причина: потребительский интерес к традиционным непремиальным моделям D-класса угасает под натиском кроссоверов. В прошлом году, по данным ресурса CarSalesBase, продажи Insignia в Европе составили 20 384 шт., тогда как в 2009, 2010 и 2010 годах модель первого поколения расходилась тиражом более 130 тысяч шт. За последнее время из D-класса в Европе ушли Ford Mondeo и Renault Talisman, VW Passat лишился версии с кузовом седан, а Mazda отменила новое поколение «шестёрки».

В России Opel Insignia второго поколения никогда официально не продавалась из-за лицензионных ограничений со стороны GM. В Германии Insignia сейчас предлагается исключительно с дизельными двигателями — 1,5 л. (122 л.с.) и 2,0 л (174 л.с.).

В общем, вполне логично, что новая условная Insignia станет кроссовером, преимущественно электрическим, хотя в первые годы продаж будут предлагаться и версии с ДВС в составе plug-in гибридных силовых установок. В 2028 году Opel планирует полностью переключиться на электромобили.

