Кнут без пряника: названы нарушения ПДД, за которые будут наказывать строже

Кнут без пряника: названы нарушения ПДД, за которые будут наказывать строже

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В их числе, например, штрафы за вождение в состоянии опьянения и санкции в отношении тех, кто скрылся с места ДТП.
 

Власти всерьёз взялись за проблему сокращения аварийности в стране: одна из целей, которая должна быть достигнута в 2024 году – уменьшение показателя смертности в ДТП. Сейчас показатель социального риска (число погибших в авариях на 100 тыс. населения) составляет 12,8, а через пять лет он должен не превышать 4. Поэтому предлагаются самые разные варианты решения проблемы. Одним из них, что неудивительно, является ужесточение наказания за нарушения ПДД.

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Заместитель начальника ГИБДД России Александр Быков в ходе интервью радиостанции «Милицейская волна» рассказал о том, какие именно нарушения правил дорожного движения будут наказываться строже. По его словам, в списке «наиболее опасные правонарушения». В их числе управление ТС в нетрезвом состоянии, вождение без прав, проезд на запрещающий сигнал светофора и отказ пропустить автомобили экстренных служб. О том, что Госдума РФ уже занялась рассмотрением соответствующих законопроектов, сообщают РИА «Новости».

traffic lights

Что касается вождения в состоянии опьянения, здесь всё ясно: по итогам прошлого года число аварий по вине нетрезвых водителей выросло впервые за последние несколько лет. Всего в 2018-ом зафиксировали около 16,5 тыс. таких ДТП, в них погибло 4,6 тыс. человек, травмы получили 22,4 тыс. участников. Напомним, сейчас для водителей, которых впервые поймали на «пьяной езде», предусмотрено наказание в виде штрафа 30 тыс. рублей и лишение прав на срок 1,5-2 года. Стоит отметить, что рост числа аварий в этой категории может быть связан в том числе с тем, что в начале июля прошлого года разрешили проверять степень опьянения не только по выдоху в алкотестер, но и по крови.

Пока что неизвестно, как именно будет ужесточено наказание для тех, кого поймают за рулём в нетрезвом состоянии. Можем предположить, что рассматриваются варианты увеличения размера взыскания или срока лишения прав. Либо депутаты вернулись к обсуждению инициативы, согласно которой нужно конфисковывать машины у таких водителей. Напомним, такая норма не раз предлагалась в отношении пьяных автомобилистов-рецидивистов.

man drinking alcohol while driving the car

Помимо этого, по словам Александра Быкова, в Госдуме РФ вернулись к обсуждению введения дифференцированного наказания за систематические нарушения ПДД. Напомним, с этой идеей ранее выступили в МВД. Согласно предложению, водительских удостоверений нужно на 1-1,5 года лишать тех, кто был более трёх раз в год пойман на игнорировании одних и тех же ПДД. Отметим, речь идёт не о тех нарушениях, которые зафиксировали камеры.

Также парламентарии продолжают обсуждать норму, которая, в случае принятия, ужесточит наказание для водителей, скрывшихся с места серьёзного ДТП (то есть того, в котором погибли или пострадали люди). На этом настаивает Конституционный суд РФ. Он не позволил приравнять сбежавших водителей к пьяным виновникам аварии, однако требует, чтобы наказание для них было одинаковым. Так, сейчас максимальный срок лишения свободы для того, кто скрылся с места аварии оставляет 7 лет, а для пьяного водителя – 9 лет.

Авто и общество В России Закон законопроекты наказание нарушения ПДД штрафы
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