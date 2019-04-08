Кнут без пряника: названы нарушения ПДД, за которые будут наказывать строже

В их числе, например, штрафы за вождение в состоянии опьянения и санкции в отношении тех, кто скрылся с места ДТП.

Власти всерьёз взялись за проблему сокращения аварийности в стране: одна из целей, которая должна быть достигнута в 2024 году – уменьшение показателя смертности в ДТП. Сейчас показатель социального риска (число погибших в авариях на 100 тыс. населения) составляет 12,8, а через пять лет он должен не превышать 4. Поэтому предлагаются самые разные варианты решения проблемы. Одним из них, что неудивительно, является ужесточение наказания за нарушения ПДД.

Заместитель начальника ГИБДД России Александр Быков в ходе интервью радиостанции «Милицейская волна» рассказал о том, какие именно нарушения правил дорожного движения будут наказываться строже. По его словам, в списке «наиболее опасные правонарушения». В их числе управление ТС в нетрезвом состоянии, вождение без прав, проезд на запрещающий сигнал светофора и отказ пропустить автомобили экстренных служб. О том, что Госдума РФ уже занялась рассмотрением соответствующих законопроектов, сообщают РИА «Новости».

Что касается вождения в состоянии опьянения, здесь всё ясно: по итогам прошлого года число аварий по вине нетрезвых водителей выросло впервые за последние несколько лет. Всего в 2018-ом зафиксировали около 16,5 тыс. таких ДТП, в них погибло 4,6 тыс. человек, травмы получили 22,4 тыс. участников. Напомним, сейчас для водителей, которых впервые поймали на «пьяной езде», предусмотрено наказание в виде штрафа 30 тыс. рублей и лишение прав на срок 1,5-2 года. Стоит отметить, что рост числа аварий в этой категории может быть связан в том числе с тем, что в начале июля прошлого года разрешили проверять степень опьянения не только по выдоху в алкотестер, но и по крови.

Пока что неизвестно, как именно будет ужесточено наказание для тех, кого поймают за рулём в нетрезвом состоянии. Можем предположить, что рассматриваются варианты увеличения размера взыскания или срока лишения прав. Либо депутаты вернулись к обсуждению инициативы, согласно которой нужно конфисковывать машины у таких водителей. Напомним, такая норма не раз предлагалась в отношении пьяных автомобилистов-рецидивистов.

Помимо этого, по словам Александра Быкова, в Госдуме РФ вернулись к обсуждению введения дифференцированного наказания за систематические нарушения ПДД. Напомним, с этой идеей ранее выступили в МВД. Согласно предложению, водительских удостоверений нужно на 1-1,5 года лишать тех, кто был более трёх раз в год пойман на игнорировании одних и тех же ПДД. Отметим, речь идёт не о тех нарушениях, которые зафиксировали камеры.

Также парламентарии продолжают обсуждать норму, которая, в случае принятия, ужесточит наказание для водителей, скрывшихся с места серьёзного ДТП (то есть того, в котором погибли или пострадали люди). На этом настаивает Конституционный суд РФ. Он не позволил приравнять сбежавших водителей к пьяным виновникам аварии, однако требует, чтобы наказание для них было одинаковым. Так, сейчас максимальный срок лишения свободы для того, кто скрылся с места аварии оставляет 7 лет, а для пьяного водителя – 9 лет.