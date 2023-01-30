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Количество зарядных станций Punkt E в России в прошлом году выросло в 5 раз

30.01.2023 106 0 1

Крупнейшая частная сеть зарядных станций для электромобилей в России — Punkt E — рассказала об итогах работы в 2022 году и планах на будущее.

Punkt E — это торговая марка московского ООО «Ток Бокс Мобилити», запущенная осенью прошлого года, до осени компания работала под материнской маркой Tok Box. Свою первую электромобильную зарядную станция (ЭЗС) компания запустила в 2019 году в рамках пилотного проекта, коммерческая деятельность началась в 2021 году, к тому моменту собственная сеть ЭЗС Tok Box насчитывала 33 точки.

2022 год ознаменовался переделом российского авторынка на фоне известных геополитических событий: многие зарубежные компании прекратили работу в нашей стране, их место быстро заняли китайские производители, причём с подачи правительства РФ новые игроки рынка активно продвигают электромобили. Продажи электромобилей в России в прошлом году выросли на 33% до 3000 единиц — пока это капля в море, но масштабы разворота отрасли в сторону «электричек» настолько огромны, что становится ясно — это только начало. Нравится нам это или нет, но скоро электромобили будут привычным явлением на российских дорогах.

Широкое распространение электромобилей невозможно без быстрого развития сетей ЭЗС, причём развитие должно идти с опережающими темпами, чтобы потенциальные владельцы электромобилей видели и понимали, где и как они их будут заряжать. Общественная сеть ЭЗС Punkt E в прошлом году выросла в пять раз до 165 станций. На данный момент ей охвачены Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, Владимир, Нижний Новгород, Чебоксары, Казань, Сочи, Новосибирск, Новокузнецк, Томск, Кемерово, Барнаул. В 2023 году зарядные терминалы Punkt E появятся в Калуге, Туле, Твери, Рязани, Липецке, Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Иваново, Костроме, Тольятти, Самаре, Набережных Челнах, Уфе, Ижевске, Перми, Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени, Омске, Красноярске, Иркутске и в других населённых пунктах.

Примечательно, что сейчас в сети Punkt E наиболее высокая по сравнению с конкурентами доля станций с терминалами быстрой зарядки постоянным током мощностью от 50 кВт.

Помимо общественной сети Punkt E предлагает зарядные терминалы мощностью до 22 кВт для частных домохозяйств и корпоративных парков с настенным или напольным креплением, подготовку к их установке специалисты Punkt E готовы взять на себя.

Протестировать общественную сеть Punkt E можно с помощью одноимённого мобильного приложения для платформ Android и iOS.

Россия электромобиль бизнес

 

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