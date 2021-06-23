Компакт Mitsubishi Mirage с «иксом» превратился в «кроссовер»

От стандартного хэтчбека «внедорожная» версия отличается наличием черного пластика на колесных арках. В салоне же почти без обновок, да и техника прежняя.

Маленькая «пятидверка» Mitsubishi актуального поколения в строю с 2012-го, в Азии и Штатах она зовется Mirage (там также представлен родственный седан), а в некоторых европейских странах хэтч носит имя Space Star. В 2019-м модель заметно преобразилась внешне: переднюю часть оформили в фирменном икс-стиле марки под названием Dynamic Shield. А недавно «старосветский» компакт обзавелся еще и «внедорожной» версией с незатейливым названием Cross. Правда, пока такой хэтчбек продают только в Португалии.

Mitsubishi Space Star Cross 1 / 3 Mitsubishi Space Star Cross 2 / 3 Mitsubishi Space Star Cross 3 / 3

Согласно жанру, на колесных арках Space Star Cross появился черный пластик, в том же цвете еще выполнены корпуса наружных зеркал, вставки на заднем бампере и над радиаторной решеткой, а также багажная дверь. Вдобавок на задних дверях красуется надпись с названием нового исполнения, плюс соответствующий шильдик на корме. Но вот рейлинги на крыше «кроссовера» так и не появились, передний бампер перешел со стандартной модели, да и колеса больше не стали (15”).



Mitsubishi Space Star Cross

В португальском подразделении Mitsubishi ни слова не сказали о габаритах кросс-версии. Видимо, они такие же, как у обычного рестайлингового хэтча: длина равна 3845 мм, ширина – 1665 мм, высота – 1505 мм, колесная база – 2450 мм, дорожный просвет – 150 мм.



На спинках передних кресел Space Star Cross есть коричневые «кожаные» вставки – и это единственная обновка. В списке оборудования также значатся датчики дождя и света, фронтальные и боковые «эйрбэги», шторки безопасности, круиз-контроль и мультимедиа-система.

Mitsubishi Space Star Cross 1 / 2 Mitsubishi Space Star Cross 2 / 2

Двигатель такой же, как у стандартного хэтча: модель оснащается трехцилиндровым «атмосферником» 1.2 мощностью 80 л.с. Mitsubishi Space Star Cross предложен только с пятиступенчатой «механикой», тогда как для обычного компакта еще предусмотрен вариатор. Привод исключительно передний.



За кросс-версию в Португалии просят минимум 12 850 евро, что эквивалентно около 1 114 000 рублей по текущему курсу. Стандартный хэтч стоит от 12 350 евро (1 071 000 рублей). В компании не рассказали, появится ли такой «кроссовер» на других рынках.

Стандартный хэтчбек Mitsubishi Space Star, он же Mirage 1 / 3 Стандартный хэтчбек Mitsubishi Space Star, он же Mirage 2 / 3 Стандартный хэтчбек Mitsubishi Space Star, он же Mirage 3 / 3

Между тем ранее стало известно о том, что Mitsubishi пересмотрела свои планы относительно Старого Света. Напомним, прежде марка фактически готовилась покинуть этот регион, сохранив за собой лишь послепродажное обслуживание. Однако затем альянс Renault-Nissan-Mitsubishi решил, что бренд останется в Европе: под ним там будут продавать пару перелицованных моделей Renault. А вот что это за машины – до сих пор не объявлено.

