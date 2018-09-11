Компактвэн Renault на базе сверхдешевого Kwid впервые проехался на камеру

Компактвэн Renault на базе сверхдешевого Kwid впервые проехался на камеру

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Новую модель французской марки поймали во время испытаний. Официальная премьера однообъемника Renault запланирована на следующий год.

О том, что Renault готовится выпустить новый компактвэн, стало известно в 2017-м, когда в Сеть выложили слайд с одной из презентаций компании: модель на картинке обозначена как Compact MPV, главным рынком для нее станет Индия. А сегодня индийское издание Team-BHP опубликовало фотографии некоего закамуфлированного автомобиля. Портал утверждает, что на снимках запечатлен именно вэн Renault, его внутризаводской индекс – RBC, товарное имя пока неизвестно.

Слайд презентации Renault. Модель С-SUV - это кросс-купе Arkana, которое выйдет на наш рынок в 2019-м. Компактвэн и электрический Kwid пока не представлены

Слайд презентации Renault. Модель С-SUV — это кросс-купе Arkana, которое выйдет на наш рынок в 2019-м. Компактвэн и электрический Kwid пока не представлены

По предварительным данным, модель построена на растянутой версии платформы CMF-A альянса Renault-Nissan, при этом длина новинки не превышает четырех метров – таким машинам в Индии положены налоговые льготы. Напомним, стандартная «тележка» CMF-A лежит в основе бюджетных хэтчей Renault Kwid (от 266 700 рупий или 258 000 рублей) и Datsun redi-GO (от 256 300 рупий или 248 000 рублей). Вэн будет доступен с семиместным салоном.

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Индийские СМИ прочат компактвэну трехцилиндровый бензиновый двигатель 1.0 мощностью 68 л.с. – таким же мотором оснащаются Kwid и redi-GO. У хэтчбеков этот движок работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой или «роботом». Также для Kwid и redi-GO предусмотрен 54-сильный бензиновый моторчик 0.8 с 5МКП, но MPV этот двигатель вряд ли достанется. А вот дизель компактвэну вполне могут отрядить – моторы на «тяжелом» топливе в Индии все еще популярны.

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Renault Kwid
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Renault Kwid

Производство MPV наладят на местном заводе Renault, в продажу новинка должна поступить в следующем году. Отметим, в индийской линейке марки уже есть один компактвэн – Lodgy (построен на хорошо знакомой россиянам платформе B0), также локальной сборки. Габариты этой модели: 4498/1751/1709 мм, колесная база – 2810 мм (у вэна еще есть кросс-версия Stepway, она на 24 мм длиннее). Lodgy представлен с семи- или восьмиместным салоном, модель оснащается дизелем 1.5 dCi (85 или 110 л.с.), цена – от 833 299 рупий (около 806 000 рублей по актуальному курсу).

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Renault Lodgy
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Renault Lodgy

Внутреннего каннибализма между MPV Renault не будет – Lodgy играет в другой лиге, новая модель окажется гораздо дешевле. Главными конкурентами пока безымянного компактвэна в Индии станут Maruti Suzuki Ertiga (от 634 000 рупий или 613 000 рублей) и Datsun GO+ (от 395 000 рупий или 382 000 рублей). Кстати, в отличие от хэтча Datsun redi-GO, компактвэн бюджетной марки создан на «тележке» старой Nissan Micra.

За пределы индийского рынка компактвэн Renault, скорее всего, не выберется.

 

Теги: Авторынок , За рубежом , Новинки , MPV , компактвэны , францу , французские автомобили , Kwid , Renault
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