  • Компания Audi воссоздала рекордный автомобиль Auto Union Lucca 1935 года

07.05.2026 147 0 1
Историческое подразделение Audi Tradition только что пополнило свою коллекцию гоночных «серебряных стрел» воссозданным болидом Auto Union Lucca, на котором в 1935 году в Италии немецкий гонщик Ханс Штук сумел разогнаться до 326,975 км/ч.

В середине 1930-х Auto Union (компания, объединившая Audi, DKW, Horch и Wanderer) и Mercedes-Benz отчаянно боролись друг с другом на гоночных трассах и в рекордных заездах, причём для гонок и для рекордов использовались одни и те же машины, просто модифицированные под конкретные задачи и конкретные трассы. Из-за тонкой алюминиевой обшивки кузова болидов Auto Union и Mercedes-Benz нарекли «серебряными стрелами». У Auto Union «стрелы» были среднемоторными, у Mercedes-Benz — переднемоторными, так что внешне они довольно сильно отличались друг от друга.

Автомобиль Auto Union Lucca, о котором здесь идёт речь, был создан как ответ Auto Union на рекорд Рудольфа Караччиолы, установленный в октябре 1934 года за рулём Mercedes-Benz W25: на трассе в венгерском Дьёре он смог разогнаться до 316,592 км/ч, превзойдя предыдущие достижения Auto Union. В течение нескольких последующих месяцев команда Auto Union модифицировала свой среднемоторный Auto Union Type A для достижения нового рекорда максимальной скорости: работали главным образом с аэродинамикой, проверяя эффективность применённых решений в аэродинамической трубе Берлинско-Адлерсхофского авиационного научно-исследовательского института. Модифицированный кузов получил закрытую кабину, задние колёса были полностью закрыты обтекателями, а передние колёса остались открытыми, но получили аэродинамические колпаки и обтекатели по бокам кузова и в районе ступиц.

Первые тесты нового рекордного автомобиля команда Auto Union провела уже в декабре 1934 года на трассе AVUS в Берлине. Первая попытка установить рекорд состоялась в начале февраля 1935 года в венгерском Дьёре, но она оказалась неудачной из-за плохой погоды и технических неисправностей. В поисках лучшей погоды команда Auto Union решила отправиться в Италию, но заездам близ Милана опять помешали осадки — на дороге был снег! Тогда команда отправилась дальше на юг страны и нашла подходящий прямой участок автострады близ города Лукка в Тоскане, именно здесь 15 февраля Ханс Штук сумел «раскочегарить» обтекаемый болид до 326,975 км/ч. Рекордная конфигурация машины в итоге получила имя Lucca.

Параллельно с рекордным заездом второй экземпляр доработанного болида выставлялся на автосалоне в Берлине, но у него была более крупная радиаторная решётка и ряд других отличий в обшивке, тем не менее выставочную машину после заездов в Лукке тут же стали представлять как «самый быстрый гоночный автомобиль в мире».

26 мая обе машины приняли участие в гонке на трассе AVUS в Берлине, но потерпели здесь неудачу. Болидом Lucca в гонке управлял Герман цу Лейнинген, он вынужден был сойти с трассы из-за неисправности системы охлаждения. Битва «серебряных стрел» затем продолжилась, она была остановлена лишь осенью 1939 года в связи с известными геополитическими событиями... 

Судьба Auto Union Lucca после 1935 года неизвестна — возможно, автомобиль разобрали, так как свою задачу он уже выполнил, впереди у Auto Union были новые рекорды. По заказу Audi Tradition уникальную машину по фотографиям и архивным документам воссоздала британская мастерская Crosthwaite & Gardiner, кропотливая работа заняла более трёх лет. Воссозданный автомобиль имеет два варианта обшивки — рекордная Lucca (с маленькой радиаторной решёткой и другими аэродинамическими ухищрениями) и гоночная AVUS (с более крупной решёткой и полностью открытыми колёсами без колпаков). В апреле вариант Lucca продули в аэродинамической трубе, где он показал коэффициент аэродинамического сопротивления c= 0,43.

Воссозданный Auto Union Lucca оснащён более поздним и более мощным 6,0-литровым компрессорным двигателем V16 от Auto Union Type C, работающим на смеси метанола, бензина и толуола, его максимальная отдача — 520 л.с. Оригинальный Lucca имел 5,0-литровый вариант этого двигателя мощностью 375 л.с. Габаритная длина автомобиля — 4570 мм, ширина — 1700 мм, высота — 1200 мм, колёсная база — 2800 мм. Снаряженная масса — 960 кг.

Новенький с иголочки Auto Union Lucca полностью функционален, с 9 по 12 июля его можно будет увидеть в действии на Фестивале скорости в Гудвуде (Великобритания).

