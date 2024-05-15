Компания Nio запустила «бюджетный» бренд Onvo: первенцем стал купеобразный кроссовер L60

О том, что китайская компания Nio намерена запустить собственный суббренд, Kolesa.ru сообщал в марте этого года. А теперь в Поднебесной провели официальную презентацию. Глобальное название марки – Onvo: согласно задумке маркетологов, это слово образовано от On Voyage. На китайском же имя звучит как Ledao. Под новой маркой будут делать более простые и дешевые машины, нежели модели, собственно, Nio. Причем автомобили Onvo адресованы прежде всего молодым семьям. Ну и добавим довольно меткую формулировку от популярного местного издания Autohome: если Nio – это Lexus, то Onvo/Ledao – это Toyota. Первенцем же бренда стал купеобразный электрический паркетник с индексом L60.

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Сообщается, что над внешним обликом кроссовера Onvo работал Рауль Пирес, который прежде трудился в Bentley. Впрочем, ничего революционного в дизайне экстерьера нет. Onvo L60 имеет двухъярусную головную оптику, гладкий «нос» и безрамочные двери с выдвижными ручками, а задние фонари сделаны в виде узких полосок.



Длина электрокросса составляет 4828 мм, ширина – 1930 мм, высота – 1616 мм, колесная база – 2950 мм. То есть по своим габаритам пятидверка близка к Tesla Model Y. Кстати, именно модель Теслы считается главным конкурентом Onvo L60: китайцы, совершенно не стесняясь, выпустили несколько промо-роликов, в которых напрямую сравнивают свое детище с Model Y. Коэффициент аэродинамического сопротивления Cd новинки – 0,229 против 0,23 у Теслы. Onvo L60 построен на платформе со стойками McPherson спереди и пятирычажкой сзади, обе подвески – пружинные, а вот амортизаторы – адаптивные.



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Интерьер полностью еще не рассекречен. Судя по имеющимся фирменным картинкам, внутри Onvo L60 – лаконичная передняя панель с планшетом на 17,2 дюйма по центру. Отдельной приборки нет, вместо нее – 13-дюймовый проекционный дисплей. В списке оборудования также заявлены стеклянная крыша, 8-дюймовый экран для задних пассажиров, камеры и радар. А вот лидар останется прерогативой моделей Nio.



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О двигателях пока не рассказали. Предполагается, что Onvo L60 предложат с двухмоторным полным приводом. Батареи – такие же, как у моделей материнской Nio: емкостью 75, 100 или 150 кВт*ч. Паспортный запас хода – 555, 730 или «1000+» км. У паркетника 900-вольтовая электросистема. А средний расход электричества по местному циклу CLTC – 12,1 кВт*ч/100 км против 12,5 кВт*ч у базовой Tesla Model Y.



На данный момент озвучена предварительная стартовая цена Onvo L60 – 219 900 юаней, что эквивалентно примерно 2 773 000 рублей по текущему курсу. Для сравнения, Tesla Model Y сейчас стоит от 249 900 юаней (3 152 000 рублей). Между тем в гамме Nio тоже есть кросс-купе, причем аж две модели: паркетник EC6 нового поколения обойдется минимум в 358 000 юаней (4 515 000 рублей), а старшая пятидверка EC7 стоит от 458 000 юаней (5 776 000 рублей).



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В Китае продажи электрокросса Onvo L60 начнутся в сентябре. Не исключено, что впоследствии модель доберется и до других стран, но не факт, что за пределами КНР она появится под отдельной маркой Onvo: на экспортных рынках паркетник вполне может войти в гамму Nio.

