Купеобразный кроссовер Nio EC6 сменил поколение всего через три года после запуска

Китайская электромобильная компания Nio продолжает стремительное обновление модельного ряда: представлен среднеразмерный кроссовер EC6 второго поколения, он выглядит почти точно так же, как более крупный EC7, но имеет чуть более скромную техническую начинку.

Nio EC6 первого поколения вышел на рынок осенью 2020 года, когда компания Nio находилась на грани финансового краха. Сейчас компания чувствует себя лучше, хотя по-прежнему терпит убытки, но они обусловлены в основном быстрым обновлением модельной линейки, благодаря чему продажи у Nio растут, а это вселяет уверенность в инвесторов. За первые три квартала этого года Nio реализовала в Китае 94 352 электромобиля, что на 32% больше, чем было в январе-августе 2022-го. Кроме того, Nio рассчитывает на скорый рост продаж в Европе, для которой разработала представленный недавно универсал ET5 Touring.

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Новый EC6 относится ко второму поколению электромобилей Nio, в основе которых лежит модульная платформа NT2 с передней подвеской на двойных поперечных рычагах и задней «многорычажкой». В конце прошлого года дебютировал построенный на этой платформе купеобразный кроссовер Nio EC7 со стандартной пневомодвеской, а младшему EC6 вместо пневмостоек положены обычные пружины и адаптивные амортизаторы. Пупырышки на крыше и передних крыльях, которых не было у EC6 первого поколения, — это органы искусственного зрения (камеры и лидар), необходимые для работы электронных ассистентов водителя и автопилота.



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«Второй» Nio EC6 длиннее, шире и заметно ниже предшественника, при этом он по всем ключевым размерам уступает более статусному EC7. Габаритная длина Nio EC6 второго поколения — 4849 мм, ширина — 1995 мм, высота — 1697 мм, колёсная база — 2915 мм. Штатные колёса — 20-дюймовые. По части дизайна «второй» EC6 и EC7 похожи до степени смешения: отличить один от другого с кормы можно только по шильдикам, спереди чуть проще: верхние секции фар у EC6 имеют перемычки (у EC7 их нет), а над воздухозаборником нет чёрной пластиковой секции (у EC7 она есть). Коэффициент аэродинамического сопротивления с х у Nio EC6 чуть похуже, чем у EC7, — 0,24 против 0,23, выдвижной спойлер в крышке багажника есть у обоих кроссоверов.



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Двухмоторная силовая установка (по одному мотору на ось) у Nio EC6 менее мощная, чем у EC7, но вряд ли кто-то из покупателей пожалуется на дефицит тяги: передний электромотор выдаёт 150 кВт (204 л.с.) и 280 Нм, задний — 210 кВт (286 л.с.) и 420 Нм, максимальная совокупная отдача — 360 кВт (490 л.с.) и 700 Нм. Первую «сотню» новый EC6 набирает за 4,4 с, максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч. Ёмкость батареи — 75 либо 100 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 495 и 630 км по циклу CLTC соответственно. Допустимая масса буксируемого прицепа — 1260 кг.



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Дизайн салона у EC6 такой же, как у EC7, разница сводится к незначительным деталями: например, передние кресла у EC6 попроще, но всё равно снабжены большим количеством регулировок, вентиляторами и массажёрами, а у пассажирского вдобавок есть выдвижная подпорка для ног. Приборный экран — 10,2-дюймовый, мультимедийный — 12,8-дюймовый, над мультимедийным имеется выдвижная голова фирменного робота-асисcтента Nomi. Штатная 1000-ваттная аудиосистема насчитывает 23 громкоговорителя. Объём багажника — 594 л, со сложенными спинками заднего дивана — 1402 л.



Новый Nio EC6 уже доступен для заказа в Китае и он, разумеется, дешевле, чем EC7: базовая версия EC6 с батареей на 75 кВт·ч стоит от 358 000 юаней (4,73 млн рублей в переводе по текущему курсу), с батареей на 100 кВт·ч — от 416 000 юаней (5,49 млн рублей). Для сравнения скажем, что Nio EC7 сейчас стоит в Китае от 458 000 юаней (6,05 млн рублей).

