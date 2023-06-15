Nio ET5 Touring: стильный китайский электрический универсал для Европы

Компания Nio, основанная в 2014 году предпринимателем Уильямом Ли, продолжает балансировать на краю пропасти: в первом квартале этого года Nio принесла 690 млн долларов убытка, что в 2,7 раза больше убытка в январе-марте 2022-го — такая динамика очень нервирует инвесторов и управляющих менеджеров компании. Продажи в Китае у Nio нестабильные: год компания начала неплохо, с января по май продано 43 854 электромобиля, что на 15,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, но именно в мае продажи сократились на 12,4% до 6155 шт.

Электромобили Nio пользуются хорошей репутацией, но стоят дорого, поэтому о таком бешеном скачке продаж, как, например, у компании BYD с её очень широкой модельной линейкой, Nio пока может только мечтать. Nio вдобавок слишком интенсивно даже по китайским меркам обновляет модельный ряд, на что тратятся огромные деньги, ещё Nio сильно поиздержалась на развитии собственной сети терминалов по замене батарей — отсюда такие огромные убытки. В начале июня Nio снизила в Китае цены на весь модельный ряд на 6-9% — видимо, находясь в ужасе от майской статистики.

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На европейский рынок Nio вышла в 2021 году, её электромобили пока доступны только в Германии, Нидерландах, Дании, Норвегии и Швеции, но география будет постепенно расширяться. Универсал ET5 Touring компания делала как раз с прицелом на Европу, где этот кузов по-прежнему очень популярен, причём именно в премиум-сегменте, к которому относятся все модели Nio. В электронной базе китайского Минпрома Nio ET5 Touring всплыл ещё в марте, а сегодня состоялась официальная премьера.



В техническом плане Nio ET5 Touring полностью повторяет седан ET5, дебютировавший в 2021 году, причём даже габариты у двух кузовов абсолютно идентичные: длина — 4790 мм, ширина — 1960 мм, высота — 1499 мм, колёсная база — 2888 мм. Более того, универсал не удостоился даже особенных задних фонарей, то есть унификация с седаном максимальная, но выглядит при этом ET5 Touring стильно и спортивно — европейцам такой образ должен прийтись по вкусу.



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Кузов Nio ET5 Touring изготовлен из высокопрочной стали и алюминия, в крыше нет центральной поперечины, так как в стандартное оснащение входит панорамная стеклянная крыша площадью 1,35 м2. Заявленная жёсткость кузова на кручение — 32 000 Нм/градус, коэффициент аэродинамического сопротивления с х — 0,25. Объём багажника — 450 л, с учётом подполья — 492 л, со сложенными сиденьями второго ряда — 1300 л. Допустимая нагрузка на рейлинги — 75 кг. Допустимая масса буксируемого прицепа — 1400 кг. Передняя подвеска — на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная. Передние колёса снабжены достаточно мощными вентилируемыми дисковыми тормозами с 4-поршневыми суппортами.



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С места водителя универсал ничем не отличается от седана: богатая отделка, 10,2-дюймовый приборный экран, 12,8-дюймовый мультимедийный экран, говорящая голова робота-асисcтента Nomi. В стандартное оснащение входят полный набор электронных ассистентов водителя и полный комплект подушек безопасности, в том числе центральная между передними креслами — она нужна, чтобы получить максимальные 5 звёзд рейтинга Euro NCAP. Также в базовой комплектации есть крутая аудиосистема с 23 громкоговорителями и видеорегистратор с разрешением 4К.



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Как и седан, Nio ET5 Touring оснащается двухмоторной силовой установкой (по одному на ось): максимальная отдача переднего — 150 кВт (204 л.с.) и 280 Нм, заднего — 210 кВт (286 л.с.) и 420 Нм, максимальная совокупная отдача — 360 кВт (490 л.с.) и 700 Нм. До 100 км/ч универсал разгоняется за 4 с, максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч. Ёмкостью батареи — 75, 100 либо 150 кВт·ч, запас хода на одной зарядке по китайскому циклу CLTC составляет 530, 680 и 990 км соответственно, но батареи на 150 кВт·ч в продаже пока нет.



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Несмотря на то, что Nio ET5 Touring адресован в первую очередь европейцам, в продажу он поступит сначала в Китае, цены уже объявлены, заказы принимаются: универсал с батареей на 75 кВт·ч стоит от 298 000 юаней (3,5 млн рублей в переводе по текущему курсу), с батареей на 100 кВт·ч — от 356 800 юаней (4,2 млн рублей). Можно купить Nio ET5 Touring без батареи, тогда его цена составит 228 000 юаней (2,7 млн рублей), а батарею придётся брать по подписке и менять, когда нужно, на терминалах Nio: батарея на 75 кВт·ч стоит 980 юаней в месяц (11 530 рублей), на 100 кВт·ч — 1680 юаней (19 765 рублей).

