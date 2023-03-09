Nio готовит электрический универсал ET5 для Европы: первые фотографии

Основанная в 2014 году предпринимателем Уильямом Ли компания Nio вышла на европейский рынок летом 2021 года, до осени прошлого года китайские машины продавались лишь в Норвегии, затем продажи начались в Германии, Нидерландах, Швеции и Дании. По итогам 2022 года Nio реализовала в Европе более 1000 электромобилей (точную цифру в открытых источниках мы не нашли). Всего в прошлом году Nio продала в мире 122 486 электромобилей (+34% по сравнению с продажами в 2021-м), при этом чистый убыток китайской компании достиг 14 437 млн юаней (почти 2,1 млрд долларов США) — это на 259% больше, чем было на конец 2021-го.

Рост убытков связан в том числе со стремительным обновлением модельного ряда: под конец прошлого года компания представила флагманский кроссовер ES8 второго поколения и купеобразный кроссовер EC7. Любопытно, что в Европе Nio вынуждена была заменить букву S в индексах своих моделей на L после проигранного в начале этого года судебного разбирательства с Audi.

Седан Nio ET5 1 / 4 Седан Nio ET5 2 / 4 Седан Nio ET5 3 / 4 Седан Nio ET5 4 / 4

Nio ET5 переименовывать для Европы не придётся: седан с таким индексом дебютировал в Китае в декабре 2021 года, а теперь в электронной базе китайского Минпрома всплыл одноимённый универсал — это значит, что его премьера состоится в ближайшее время. Универсал сделан с прицелом на европейский рынок, где этот тип кузова до сих пор очень популярен. На европейском рынке уже предлагаются три компактный электрических универсала — MG5 Electric, Peugeot E-308 SW и Opel Astra Sports Tourer Electric, но нет ни одной подобной модели в премиальном сегменте, Nio ET5 имеет все шансы стать первым.



Универсал Nio ET5

Габаритные размеры у универсала ET5 точно такие же, как у седана: длина — 4790 мм, ширина — 1960 мм, высота — 1499 мм, колёсная база — 2888 мм. Задние фонари и задний бампер тоже перекочевали с седана на универсал без каких-либо изменений, новая багажная дверь со спойлером снабжена небольшим дворником.



По части техники — ничего нового: универсал, как и седан, будет предлагаться с тремя батареями на выбор — ёмкостью 75, 100 и 150 кВт·ч, запас хода на одной зарядке составляет 560, 710 и 1000 км по китайскому циклу CLTC соответственно, но даже седан с батареей на 150 кВт·ч в продажу пока не поступил. Силовая установка одна на все версии: она двухмоторная (по одному мотору на ось), максимальная отдача переднего — 150 кВт (204 л.с.) и 280 Нм, заднего — 210 кВт (286 л.с.) и 420 Нм. Максимальная совокупная отдача — 360 кВт (490 л.с.) и 700 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 4,3 с, максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч.

Универсал Nio ET5

Сколько будет стоить универсал Nio ET5, пока неизвестно, седан стоит в Германии от 49 900 евро, тогда как полноприводная Tesla Model 3 стоит от 53 990 евро, но Tesla Model 3 предлагается также с одномоторной силовой установкой и задним приводом — такая версия стоит от 43 990 евро.

