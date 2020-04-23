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  • Компартия Китая отказала владельцам электромобилей Tesla, BMW, Mercedes-Benz в поддержке

Компартия Китая отказала владельцам электромобилей Tesla, BMW, Mercedes-Benz в поддержке

23.04.2020 2876 0 0

Государство решило сконцентрировать усилия по стимуляции продаж «зелёных» автомобилей в сегменте лёгкого коммерческого транспорта

 

В середине 2019 года в КНР перестали действовать программы поддержки для покупателей электромобилей, подключаемых гибридов и водородных автомобилей. Об этом сообщалось ещё в 2014 году. Вслед за этим «зелень» начала сильно падать, в итоге к концу года вместе с продажами упала и прибыль. На примере BYD видно, что зависимость для компаний-производителей здесь очень неблагоприятная: при 12-процентном падении продаж прибыль рухнула на 42%. Более того, в коронавирусный первый квартал именно сбыт экологичного транспорта пострадал больше остальных.

BYD Qin Pro EV пока удерживает второе место на рынке электромобилей в Китае, но конкуренты уступают совсем немного

В правительстве КНР посовещались и решили вернуть льготы, но не полностью. Во-первых, сама возвращаемая сумма цены на «зелёную» машину упадёт на 10%. Во-вторых, от транспортного налога владелец будет освобождён только на два года. В-третьих, скидка будет предоставляться только на машины стоимостью до 300 тысяч юаней (3 180 000 рублей или $42,5 тысячи). Получается, что при таком раскладе даже покупателю Tesla Model 3 скидка окажется недоступна, а вот покупателям в сегменте LCV наоборот – зелёный свет. В последующие годы скидка продолжит сокращаться – в 2021 году уже на 20% от первоначального уровня, в 2022 году – на 30%.

Марка GAC с недавних пор нам хорошо знакома по большому кроссоверу GAC GS8. В Китае концерн из Гуанчжоу давно и обильно вкладывает в "зелёный" транспорт

Кроме того, правительство увеличит минимальный запас хода, с которым электромобили будут подпадать под скидочную программу. Напомним, что изначально она составляла всего 100 км. Кроме того, регуляторы надеются подхлестнуть технологию обезличенной смены батарей, которая могла бы стать альтернативой долгому процессу зарядки. Между тем, во всём мире она уже признана тупиковой, по крайней мере, для частного сегмента. Дело в том, что со временем ёмкость высоковольтной АКБ падает, поэтому при смене владелец всегда рискует обменять свою новую АКБ на старую с остаточной ёмкостью в 40-50% от первоначальной и даже ниже. Другое дело, если переводить на такую технологию парк такси в крупных городах. Новые правила субсидирования вступают в силу с сегодняшнего дня, 23 апреля.

Давайте посмотрим на рынок электромобилей в Китае в первом квартале 2020 года. В лидерах уверенно держится Tesla Model 3 – продано 16 747 машин. Следом плотной группой идут BYD Qin Pro EV (8390), BAIC EU-series (7395), GAC Aion S (7038).

Китай авторынок электромобиль Tesla BYD GAC

 

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