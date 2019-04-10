Комплекты сцепления Valeo. Решение «все в одном»

Компания Valeo предлагает расширение ассортимента благодаря приобретению компании FTE В дополнение к широкой линейке компании FTE, бесспорного европейского лидера по производству гидравлических систем сцепления, компания Valeo предлагает охват 80 % европейского автопарка в сегменте использования двухмассовых маховиков (DMF), представляющем собой стремительно растущий рынок.

Партнёрский материал

Ассортимент сцеплений Valeo с использованием гидравлических выжимных подшипников (CSC) представлен следующими техническими решениями:

уникальный комплект переоборудования на одномассовый маховик Valeo KIT4P™

оригинальные комплекты с двухмассовым маховиком Valeo FullPACK DMF™

стандартные комплекты сцепления KIT3P

Благодаря взаимовыгодному объединению с FTE, компания Valeo значительно расширила линейку комплектов сцеплений с гидравлическими подшипниками. Подобные решения «все в одном» были разработаны с учетом ежедневных практических задач, с которыми сталкиваются автомастерские.

Упрощенная система идентификации деталей, один артикул соответствует всем 3 компонентам сцепления.

Снижение риска возникновения рекламаций благодаря полной совместимости всех 3 компонентов.

Конкурентоспособные цены по сравнению со стоимостью деталей, приобретаемых по отдельности.

Решение «все в одном» также используется в сегменте DMF.

Для автомобилей, оснащенных DMF и системами с гидравлическим приводом сцепления, Valeo дополняет свое предложение в сегменте DMF новыми комплектами – FullPACK DMF™ с CSC и комплектом для переоборудования Valeo KIT4P™ с CSC.

Линейка Valeo FullPACK DMF™ с CSC включает: двухмассовый маховик, комплект сцепления и CSC производства FTE или Valeo. Линейка Valeo FullPackDMF™ с CSC обеспечивает потребности 51 % европейского рынка, с учетом последних разработок для ALFA ROMEO 147, AUDI A3, HYUNDAI i40, Santa Fé, KIA Sportage, OPEL Astra J, Mokka, PEUGEOT 3008, 5008, DS4, RENAULT Master III, …

Комплекты для переоборудования Valeo KIT4P™ с CSC включают: одномассовый маховик, комплект сцепления произведенный по запатентованной технологии Valeo Long Travel Damper, CSC производства FTE или Valeo. Для станций техобслуживания автомобилей доступны 62 типа комплектов Valeo Kit4Ps с CSC, в том числе новые комплекты, внедренные в 2018 г., для CITROËN C4 Grand Picasso, FORD Focus, MERCEDES Vito, OPEL Astra, Corsa и RENAULT Master III.

Совместное использование изделий Valeo и FTE также отразилось на линейке классических сцеплений.

Компания Valeo предлагает широкий выбор комплектов сцеплений с гидравлическими подшипниками (Kit3P CSC). Это позволяет мастерским использовать один артикул при покупке комплекта «все в одном».

В настоящее время, комплект Valeo KIT3P CSC может использоваться для более чем 70 миллионов европейских транспортных средств, включая последние разработки 2018 г.: FORD Fiesta, Focus C-Max, Galaxy, Mondeo, MERCEDES A-Class, C-Class, OPEL Astra, Zafira, VW Golf, Passat, Polo, Sharan, Tiguan, Transporter и VOLVO S40, XC60, V50, V70. Удобный электронный каталог и продуманная система добавления новых изделий позволяет мастерским и дистрибьюторам находить требуемые артикулы комплектов «все в одном» Valeo Kit4P™ CSC, Valeo FullPack DMF™ CSC и KIT3P CSC.

Подтверждая свой статус в производстве двухмассовых маховиков, компания Valeo предлагает нестандартные решения с учетом требований заказчика. Мы ориентированы на предоставление надлежащих услуг, гарантирующих соответствующую поддержку

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