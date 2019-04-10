Комплекты сцепления Valeo. Решение «все в одном»
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Ассортимент сцеплений Valeo с использованием гидравлических выжимных подшипников (CSC) представлен следующими техническими решениями:
- уникальный комплект переоборудования на одномассовый маховик Valeo KIT4P™
- оригинальные комплекты с двухмассовым маховиком Valeo FullPACK DMF™
- стандартные комплекты сцепления KIT3P
Благодаря взаимовыгодному объединению с FTE, компания Valeo значительно расширила линейку комплектов сцеплений с гидравлическими подшипниками. Подобные решения «все в одном» были разработаны с учетом ежедневных практических задач, с которыми сталкиваются автомастерские.
- Упрощенная система идентификации деталей, один артикул соответствует всем 3 компонентам сцепления.
- Снижение риска возникновения рекламаций благодаря полной совместимости всех 3 компонентов.
- Конкурентоспособные цены по сравнению со стоимостью деталей, приобретаемых по отдельности.
Решение «все в одном» также используется в сегменте DMF.
Для автомобилей, оснащенных DMF и системами с гидравлическим приводом сцепления, Valeo дополняет свое предложение в сегменте DMF новыми комплектами – FullPACK DMF™ с CSC и комплектом для переоборудования Valeo KIT4P™ с CSC.
- Линейка Valeo FullPACK DMF™ с CSC включает: двухмассовый маховик, комплект сцепления и CSC производства FTE или Valeo. Линейка Valeo FullPackDMF™ с CSC обеспечивает потребности 51 % европейского рынка, с учетом последних разработок для ALFA ROMEO 147, AUDI A3, HYUNDAI i40, Santa Fé, KIA Sportage, OPEL Astra J, Mokka, PEUGEOT 3008, 5008, DS4, RENAULT Master III, …
- Комплекты для переоборудования Valeo KIT4P™ с CSC включают: одномассовый маховик, комплект сцепления произведенный по запатентованной технологии Valeo Long Travel Damper, CSC производства FTE или Valeo. Для станций техобслуживания автомобилей доступны 62 типа комплектов Valeo Kit4Ps с CSC, в том числе новые комплекты, внедренные в 2018 г., для CITROËN C4 Grand Picasso, FORD Focus, MERCEDES Vito, OPEL Astra, Corsa и RENAULT Master III.
Совместное использование изделий Valeo и FTE также отразилось на линейке классических сцеплений.
Компания Valeo предлагает широкий выбор комплектов сцеплений с гидравлическими подшипниками (Kit3P CSC). Это позволяет мастерским использовать один артикул при покупке комплекта «все в одном».
- В настоящее время, комплект Valeo KIT3P CSC может использоваться для более чем 70 миллионов европейских транспортных средств, включая последние разработки 2018 г.: FORD Fiesta, Focus C-Max, Galaxy, Mondeo, MERCEDES A-Class, C-Class, OPEL Astra, Zafira, VW Golf, Passat, Polo, Sharan, Tiguan, Transporter и VOLVO S40, XC60, V50, V70. Удобный электронный каталог и продуманная система добавления новых изделий позволяет мастерским и дистрибьюторам находить требуемые артикулы комплектов «все в одном» Valeo Kit4P™ CSC, Valeo FullPack DMF™ CSC и KIT3P CSC.
Подтверждая свой статус в производстве двухмассовых маховиков, компания Valeo предлагает нестандартные решения с учетом требований заказчика. Мы ориентированы на предоставление надлежащих услуг, гарантирующих соответствующую поддержку
- улучшенные иллюстрации и тексты в каталоге Tecdoc®
- техническую «горячую линию» и оказание помощи в получении своевременных и профессиональных ответов, в отношении проблем, условий применения, или компонентов в сборе; номер для связи: 8 800 555 5250
- техническое обучение и поддержку с привлечением опытных профессионалов в сфере автомобильных устройств и систем. Для получения дополнительной информации, см. веб-сайт компании Valeo: valeoservice.ru
|Компания Valeo является поставщиком автозапчастей и партнером автопроизводителей по всему миру. Являясь технологической компанией, Valeo представляет инновационную продукцию и системы, способствующие сокращению выбросов CO2 и разработке интуитивного вождения. В 2017 г. уровень продаж составил 18,6 млрд. евро; компания Valeo инвестировала 12 % от продаж оригинальной продукции в дальнейшие исследования и разработку. На 31 декабря 2017 г., в состав компании Valeo входят 184 завода, 20 исследовательских центров, 35 центров разработки и 15 дистрибьюторских площадок. В 33 странах мира работают 111 600 сотрудников компании. Компания Valeo зарегистрирована на Парижской фондовой бирже и входит в список Фондового индекса (CAC 40).
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