Конец младших «заряженных» Мустангов: Ford прекращает выпуск Mustang Shelby GT350 и GT350R

Им на замену весной 2021 года придёт спецверсия Ford Mustang Mach 1. Известно, что модель будут продавать и за пределами Штатов, но на каких именно рынках, пока не сообщается.

Сегодняшнюю американскую продуктовую линейку Ford составляют по большей части кроссоверы, внедорожники и пикапы. А «легковушки», согласно стратегическому плану компании, постепенно уходят в прошлое. Так, в конце июля было прекращено производство седана Fusion (на других рынках, в том числе и в России, он назывался Mondeo). Сейчас на конвейере остался лишь спорткар Ford Mustang, да и тот скоро понесёт потери.



На фото: Ford Mustang Shelby GT350 1 / 2 На фото: Ford Mustang Shelby GT350 2 / 2

Как сообщает Carscoops со ссылкой на представителей Ford, «заряженная» версия Mustang Shelby GT350 и «трековая» GT350R в скором будущем покинут конвейер. В компании подтвердили, что их выпуск будет завершён до конца текущей осени. Одновременно с ними конвейер покинет и версия Bullitt.



Компания представила Mustang актуальный Shelby GT350 и трековый вариант этого исполнения – Shelby GT350R в 2015-ом. Оба автомобиля оснащаются 533-сильными «атмосферниками» Voodoo V8 объёмом 5,2 литра. В пару к этому мотору предлагается шестиступенчатая механическая коробка передач Tremec. Изначально в Ford планировали выпустить их ограниченным тиражом, однако уже в 2016-ом они полноценно вошли в семейство спорткара.



На фото: Ford Mustang Shelby GT350R 1 / 2 На фото: Ford Mustang Shelby GT350R 2 / 2

​Однако позже линейку пополнила флагманская версия – Shelby GT500. У такого автомобиля под капотом располагается 760-сильный алюминиевый мотор V8 объёмом 5,2 литра. Топовая версия перетянула на себя солидную часть внимания от «младших» горячих Мустангов, так что в итоге их было решено отправить в отставку.



В компании пояснили, что это решение даст дорогу новой версии, которая только готовится выйти на американский рынок. Речь идёт о Ford Mustang Mach 1: этот автомобиль косвенно заменит GT350, с которым у него немало общих компонентов, в их числе система охлаждения и шестиступенчатая «механика». Однако мотор другой: возрождённый Mach 1 получил 5,0-литровый атмосферный двигатель V8 с отдачей в 487 л.с. и максимальным крутящим моментом в 569 Нм. Помимо 6МКП такая «двухдверка» может идти в комплекте с десятиступенчатым «автоматом» SelectShift.



В ходе презентации Mustang Mach 1 в Ford говорили о том, что версия будет глобальной, но на каких именно рынках стоит её ждать, не уточнили. Совершенно точно её не будет в России, ведь с нашего рынка бренд вывел всю легковую линейку ещё в прошлом году. У североамериканских дилеров новый трековый Мустанг появится весной 2021 года, информации о ценах пока нет.

Форд наладил выпуск актуального «обычного» Мустанга в 2014 году. За первый полноценный год продаж – 2015-ый – дилерам марки удалось продать 122 439 шт. Затем показатели начали снижаться. К примеру, за весь 2019-ый было реализовано 72 489 экземпляров, что на 4,4% меньше, чем годом ранее, в по сравнению с пиковым годом спад куда более значительный – 40,8%. Неудивительно, что компания стремится избавиться от неприбыльных версий и сосредотачивается на тех, которые, предположительно, будут более востребованными.

