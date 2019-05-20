Конфискация автомобилей у пьяных водителей: МВД поддерживает идею

Соответствующее предложение обсуждается уже не первый год. Теперь его направили на рассмотрение правительства РФ.

Число аварий с участием нетрезвых водителей выросло по итогам прошлого года, хотя до этого снижалось на протяжении нескольких лет. Возможно, эта статистика также повлияла на то, что законодатели в последнее время стали весьма активно предлагать ужесточить наказания в отношении тех, кто сел за руль «под градусом». Теперь они вернулись к обсуждению варианта конфискации автомобилей у таких автомобилистов.

На этот раз инициатива поступила от Министерства внутренних дел РФ (МВД). Как сообщает ТАСС, ведомство уже направило предложение в правительство. В «пакет предложений» вошли также идеи об усилении ответственности за совершение ряда других правонарушений в области безопасности дорожного движения. Подробности в ведомстве пока не раскрыли.

Отметим, такое наказание, как конфискация автомобиля у пьяного водителя с осени 2013 года, применяется в республике Беларусь. Под санкцию попадают те, кого ловят за рулём нетрезвым повторно. Кстати, наказание распространяется и на иностранцев. Причём не важно, является ли пьяный водитель собственником машины или нет: авто не отберут только в случае, если оно было угнано.

В России те, кто впервые попался на «пьяной езде», сейчас обязаны выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей, а также лишаются прав на 1,5 – 2 года. Для рецидивистов наказание строже. Так, размер штрафа увеличивается до 200 тыс. – 300 тыс. рублей, альтернативой могут стать обязательные или принудительные работы, а также лишение свободы на срок до двух лет.

Напомним, раньше степень опьянения водителей выявляли только с помощью выдыхаемого в специальный прибор (алкотестер) воздуха (допускается не более 0,16 мг спирта на литр воздуха). Однако с июля 2018-го можно использовать также анализ крови (пьяными признают тех, у кого на литр крови приходится свыше 0,3 г спирта). Если раньше виновники ДТП могли уйти от более сурового наказания из-за того, что находились не в сознании (или притворялись таковыми), то теперь такой возможности у них нет.

Согласно статистике, за прошлый год ГИБДД зафиксировала около 16,5 тыс. аварий по вине пьяных водителей. Этот показатель оказался на 1,2% больше по сравнению с результатом предыдущего года (менее 16,3 тыс. случаев). В этих ДТП травмы получили 22,3 тыс. участников, погибло более 4,6 тыс. человек.

Кстати, продолжается обсуждение ещё одной инициативы: она предполагает, что, если по вине пьяного водителя в результате ДТП будет нанесён тяжкий вред здоровью, то максимальный срок лишения свободы увеличат с нынешних 4 до 7 лет. За аварию с одним погибшим участником виновник получит не 5, а 12 лет лишения свободы. Если же погибших двое или больше, до максимальный срок тюрьмы вырастает с 9 до 15 лет.

Также подобные преступления приравняют к тяжким, в итоге это грозит водителям более строгими условиями пребывания в тюрьме. Кроме того, для них усложнится процедура условно-досрочного освобождения (УДО).