Конкурент BMW X5 от Alfa Romeo: каким он может быть

По предварительным данным, новый кроссовер появится в линейке итальянской марки через несколько лет. Прежде считалось, что SUV окажется электрокаром, теперь же выдвинута версия, что модификации с ДВС тоже будут.

Alfa Romeo уже давно мечтает о крупном кроссовере, а под конец марта текущего года появилась информация о том, что такая модель вроде бы наконец-то получила «зеленый свет». Разумеется, новость не прошла мимо дизайнеров: свое видение того, каким может получиться грядущий SUV бренда представило испанское онлайн-издание Motor.es. Кроме того, портал поделился кое-какими подробностями.

По мнению испанцев, кроссовер назовут Castello – это имя мелькало в Сети несколько лет назад, когда заговорили о планах Альфы выпустить большой SUV. Одним из главных конкурентов новинки считается BMW X5, но при этом модель Alfa Romeo якобы будет исключительно пятиместной. Внешность же, вероятно, сделают в стиле только что дебютировавшего младшего паркетника Alfa Romeo Tonale: в частности, флагман может получить похожие узкие фары.

Так может выглядеть новый кроссовер Alfa Romeo по мнению дизайнера издания Motor.es 1 / 2 Так может выглядеть новый кроссовер Alfa Romeo по мнению дизайнера издания Motor.es 2 / 2

Ранее сообщалось о том, что новый кроссовер может оказаться «электричкой», однако в Motor.es уверены, что «традиционные» варианты будут. Впрочем, о технике говорить еще рано, ведь на рынок большой кросс Alfa Romeo выйдет в лучшем случае в 2026-м.



Между тем итальянский бренд готовит и другие новинки, среди них – наследник седана Giulia. И вот эта модель, как ожидается, будет уже только с электрической установкой.