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Большому кроссоверу быть: Alfa Romeo готовит конкурента BMW X5 и X6

25.03.2022 199 0 0

Будущий флагманский SUV итальянской марки нацелен главным образом на Северную Америку и Китай.

 

Alfa Romeo мечтает о большом кроссовере ещё со времён Серджио Маркионне (бывший глава Fiat Chrysler Automobiles, умерший в 2018 году): предполагалось, что он разделит платформу Giorgio с нынешними Alfa Romeo Giulia и Stelvio, она же, по слухам, лежит в основе Jeep Grand Cherokee актуального пятого поколения, но корпорация Stellantis, которой ныне принадлежат Alfa Romeo и Jeep, никогда об этом официально не заявляла.

Напомним, что корпорация Stellantis была образована в начале прошлого года в результате слияния Groupe PSA и Fiat Chrysler Automobiles, с тех пор в стратегиях вошедших в Stellantis марок стало больше порядка, до этого планы той же Alfa Romeo переписывались каждый год и трудно было понять, какие новинки и когда у неё всё-таки появятся.

Невнятная стратегия развития стала одной из причин драматического падения продаж на ключевом для марки европейском рынке: если в 2001 году Alfa Romeo, по данным ресурса CarSalesBase, реализовала в Европе 205 431 автомобиль, то в 2021-м — только 25 964. Даже «обнулённая» и находящаяся в процессе полного переформатирования марка Jaguar продала больше — 37 568 машин, не говоря уже о лидере премиму-сегмента, марке BMW (продано 669 534 автомобиля).

Нынешний глава Alfa Romeo Жан-Филипп Импарато связывает надежды на рост продаж с дебютировавшим недавно компактным кроссовером Tonale и дальнейшим расширением модельной линейки: появятся новые спорткары, младший субкомпактный кроссовер (ожидается в 2024 году, сборку наладят на заводе Fiat в польском городе Тыхы) и некая флагманская модель к 2025 году, о которой прежде представители марки выражались очень туманно.

Ясность внёс сам Импарато в интервью нидерландскому журналу AutoWeek: по словам топ-менеджера, Alfa Romeo планирует представить большой SUV, который сможет составить конкуренцию BMW X5, X6 и даже седану 7-й серии, он откроет для Alfa Romeo новый, высокоприбыльный сегмент глобального авторынка. Флагманский кроссовер должен существенно расширить географию продаж Alfa Romeo, особенно в Китае, который сегодня является главным потребителем автомобилей премиум- и лакшери-сегментов.

Импарато говорит, что решение о запуске большого SUV было принято недавно, но технических подробностей по понятным причинам пока не раскрывает. Скорее всего, в основу кроссовера ляжет новая электромобильная платформа STLA Large и версий с ДВС у него не будет. Напомним, что в 2027 году Alfa Romeo планирует полностью переключиться на электромобили.

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