Alfa Romeo готовится выпустить новый кроссовер через пару лет: у него будут версии с ДВС

Компании Alfa Romeo в ближайшие годы нужно «подтянуть» продажи и увеличить прибыльность бренда. Пока что результаты марки на европейском рынке оставляют желать лучшего: у Альфы «минус» наблюдается с 2018 года. При этом по итогам докризисного 2019-го показатель рухнул более чем на 53%, в течение «ковидного» 2020-го он снизился ещё на 34,3%, а в прошлом году продолжил падение: за январь-ноябрь 2021-го клиенты купили 23 446 шт., что на 25,5% меньше, чем за первые 11 месяцев предыдущего года.



На фото: Alfa Romeo Tonale

Ранее Alfa Romeo принадлежала концерну Fiat Chrysler Automobiles, но в начале прошлого года он объединился с PSA. В результате этого слияния двух крупных игроков на глобальном рынке появился новый автогигант Stellantis (теперь предыдущие наименования участников сделки не используются). Теперь Alfa Romeo нужно выйти на требуемый уровень прибыльности, первый шаг в этом направлении был сделан недавно: речь идёт о презентации нового кроссовера Tonale.



Когда паркетник выйдет на рынок, он займёт место модели начального уровня в линейке Alfa Romeo. Как Kolesa.ru рассказывал ранее, новинка базируется на платформе FCA Small Wide разработки Fiat. У Tonale есть версии с традиционными ДВС, однако основная ставка сделана всё-таки на гибриды. Напомним, топовая версия – это подзаряжаемый гибрид, который разделил «начинку» с Jeep Compass 4xe. В основе установки находится бензиновая «турбочетвёрка» MultiAir объёмом 1,3 литра (в паре с 6АКП), которая приводит в движение передние колёса. А на задней оси расположен 122-сильный электромотор. Совокупная мощность этой системы равна 275 л.с.



На фото: салон Alfa Romeo Tonale

Однако на этом в компании решили не останавливаться: о том, что Alfa Romeo выпустит ещё более компактный кроссовер, в СМИ говорили уже давно. Теперь глава компании Жан-Филипп Импарато в ходе интервью Automotive News Europe, подтвердил появление этой модели и назвал срок запуска производства паркетника – по плану его пустят в серию в 2024 году.



На фото: логотип бренда Alfa Romeo

Модель будет сходить с конвейера польского завода Stellantis, там же где и Fiat 500X, а также Jeep Renegade. В основу будущего автомобиля ляжет платформа STLA Small, так что его «ближайшими родственниками» окажутся Opel Mokka и Peugeot 2008. Ранее сообщалось, что новинке присвоят имя Brennero. Уже известно, что эта модель окажется первым электромобилем бренда. При этом, что важно, у кроссовера будут в том числе и версии с двигателем внутреннего сгорания.



На фото: Alfa Romeo Giulia Ti Sport Q4

Позже линейку Alfa Romeo начнут пополнять модели с безальтернативной электрической «начинкой»: первая такая новинка обещает появиться в 2025-ом. Подробностей об этом автомобиле пока нет, глава компании лишь отметил, что модель будет предназначена в первую очередь для американского рынка. Ещё позднее на рынок выйдут Giulia и Stelvio нового поколения (у них также будет только «зелёная» техника).

Как стало известно ранее, в дальнейшем (после работы над так называемыми «массовыми» моделями) марка намерена выпустить новый спортивный автомобиль. Предполагается, что он появится до конца текущего десятилетия. Далее за ним могут последовать и другие новинки в нишевом сегменте. Предполагается, что в ходе работы над дизайном спорткаров создатели «обратятся за вдохновением» к Alfa Romeo Spider «Duetto» и T33 Stradale.

