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Новые спорткары Alfa Romeo будут похожи на Spider «Duetto» и T33 Stradale

11.02.2022 302 2 0

Чтобы перейти к разработке новых спорткаров, итальянской марке сначала придётся сделать упор на электрификацию модельного ряда. Также бренду нужно добиться финансовой устойчивости.

 

Компания Alfa Romeo ранее принадлежала итало-американскому концерну Fiat Chrysler Automobiles, однако в начале прошлого года он совершил слияние с французской группой PSA. В результате на глобальном рынке появился новый автогигант Stellantis (предыдущие наименования участников сделки теперь не используются). Ранее сообщалось, что руководство решило оставить все бренды, в том числе и одну из «неприбыльных» марок – Alfa Romeo. В списке ближайших задач бренда – показать свою финансовую устойчивость.

На фото: Alfa Romeo Tonale

Добиться этого предполагается с помощью упора на электрификацию модельного ряда, а также разработки и выпуска массовых моделей. Значительный шаг сразу в двух направлениях Alfa Romeo сделала совсем недавно, представив паркетник Tonale. Напомним, этот автомобиль займёт место модели начального уровня в линейке бренда. Как мы сообщали ранее, при этом кроссовер имеет как обычные гибридные версии, так и модификацию PHEV.

Как сообщает британское издание Autocar со ссылкой на главу Alfa Romeo Жана-Филиппа Импарато, марка намерена в дальнейшем выпустить новый спортивный автомобиль. Предполагается, что он появится до конца текущего десятилетия. Позже за ним могут последовать и другие новинки в нишевом сегменте. По его словам, в ходе работы над дизайном спорткаров создатели «обратятся за вдохновением» к Alfa Romeo Spider «Duetto» и T33 Stradale.

На фото: Alfa Romeo Spider 1600 «Duetto»

Руководитель марки пояснил, что сначала надо сделать марку более прибыльной, вероятно, речь идёт о разработке и выпуске новых гибридов и электрокаров, рассчитанных на более массового покупателя. После этого Жан-Филипп Импарато намерен обсудить с главой Stellantis Карлосом Таваресом «автомобили мечты», которые могли бы выходить над маркой Alfa Romeo. План, конечно, не на ближайшую перспективу, но всё же он есть.

Жан-Филипп Импарато также отметил, что сейчас компания ориентирована на оптимизацию стоимости машин, запуск относительно массовых моделей, однако в то же время Alfa Romeo работает над небольшими «одноразовыми» проектами. Подробностей о них глава итальянского бренда не раскрыл.

На фото: Alfa Romeo Giulia GTA

В ноябре прошлого года сообщалось, что в линейке бренда останутся горячие версии моделей с прибавкой Quadrifoglio даже после того, как бренд перейдёт на выпуск исключительно электрокаров (это произойдёт в 2027 году). Отметим, «высокопроизводительные» исполнения будут не у каждого автомобиля Alfa Romeo.

Отметим, впереди у бренда много работы. По статистике Carsalesbase, пока что результаты продаж на европейском рынке оставляют желать лучшего: «минус» у Альфы фиксируется с 2018 года. По итогам докризисного 2019-го показатель рухнул более чем на 53%, в течение «ковидного» 2020-го он снизился ещё на 34,3%, а в прошлом году продолжил падение: за январь-ноябрь 2021-го (более свежих данных пока нет) клиенты купили 23 446 шт., что на 25,5% меньше, чем годом ранее.

спортивные авто авторынок новинки бизнес Alfa Romeo

 

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2 комментария
11.02.2022 15:54
Michelin

Вперёд альфа, надеюсь всё будет хорошо.

1
11.02.2022 16:05
Severo

_Alfa красота неизменная)

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