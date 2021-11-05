Модели Quadrifoglio останутся: Alfa Romeo намерена выпускать «горячие» электромобили

Марка Alfa Romeo до недавнего времени принадлежала итало-американскому концерну Fiat Chrysler Automobiles. В начале текущего года он совершил слияние с французской группой PSA. В итоге появился новый автогигант Stellantis (предыдущие наименования участников сделки теперь не используются). Руководство нового игрока рынка решило оставить все теперь уже общие бренды, в их число вошла и неприбыльная итальянская марка Alfa Romeo.



По данным Carsalesbase, в прошлом году, серьёзно пострадавшем из-за последствий пандемии коронавируса, дилеры Alfa Romeo реализовали в Европе 35 718 машин (на 34,3% меньше, чем в 2019-ом). В текущем году отрицательная динамика сохраняется: за первые восемь месяцев (более свежих данных пока нет) клиенты купили 17 173 экземпляра, что на 15,6% меньше, чем за первые восемь месяцев 2020-го.

Стоит отметить, что нынешняя модельная линейка итальянского бренда насчитывает всего две модели – седан Giulia и паркетник Stelvio. Место ушедшего хэтчбека Giulietta (сейчас дилеры распродают оставшиеся на складах машины) в дальнейшем займёт кроссовер Tonale. Он станет первым подзаряжаемым гибридом марки.



Как стало известно ранее, после 2027 года Alfa Romeo будет продавать только «зелёные» автомобили. По словам главы компании Жана-Филиппа Импарато, первый электрокар марки появится в 2024 году, причём он может получить «заряженную» версию с узнаваемой прибавкой Quadrifoglio к названию.

Как сообщает британское издание Autocar, в Alfa Romeo будут рассматривать возможность выпуска «горячей» версии Quadrifoglio для каждой модели бренда. Но это не значит, что «высокопроизводительные» исполнения будут у каждого автомобиля в линейке. По словам Жана-Филиппа Импарато, такие машины должны соответствовать требованиям, предъявляемым к «заряженным» моделям премиального сегмента.



В ближайшее время, в 2022-ом, на рынок должен выйти кроссовер Tonale (его дебют откладывался уже несколько раз), в 2023-ем обещает появиться компактный паркетник Brennero. Напомним, в основу модели ляжет платформ STLA Small (CMP). Её производство наладят на заводе в Польше, на одной линии с преемниками нынешних Fiat 500X и Jeep Renegade. Как мы сообщали ранее, Brennero «породнится» с такими моделями как Opel Mokka и Peugeot 2008.

Как стало известно ранее, в дальнейшем линейка может стать шире за счёт флагманского купе и кабриолета. Ожидается, что их роли исполнят спорткары с возрожденными названиями – GTV и Spider соответственно. Не исключено, что в основу большого купе ляжет та же платформа STLA Large, на которой впоследствии будут базироваться седан Giulia и кроссовер Stelvio нового поколения (они, вероятно, появятся ближе к концу 2023 года).

