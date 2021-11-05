Бизнес ×
  • Модели Quadrifoglio останутся: Alfa Romeo намерена выпускать «горячие» электромобили

Модели Quadrifoglio останутся: Alfa Romeo намерена выпускать «горячие» электромобили

05.11.2021 76 0 0

Предполагается, что «заряженные» батарейные автомобили итальянской марки появятся на европейском рынке в 2024 году.

 

Марка Alfa Romeo до недавнего времени принадлежала итало-американскому концерну Fiat Chrysler Automobiles. В начале текущего года он совершил слияние с французской группой PSA. В итоге появился новый автогигант Stellantis (предыдущие наименования участников сделки теперь не используются). Руководство нового игрока рынка решило оставить все теперь уже общие бренды, в их число вошла и неприбыльная итальянская марка Alfa Romeo.

По данным Carsalesbase, в прошлом году, серьёзно пострадавшем из-за последствий пандемии коронавируса, дилеры Alfa Romeo реализовали в Европе 35 718 машин (на 34,3% меньше, чем в 2019-ом). В текущем году отрицательная динамика сохраняется: за первые восемь месяцев (более свежих данных пока нет) клиенты купили 17 173 экземпляра, что на 15,6% меньше, чем за первые восемь месяцев 2020-го.

Стоит отметить, что нынешняя модельная линейка итальянского бренда насчитывает всего две модели – седан Giulia и паркетник Stelvio. Место ушедшего хэтчбека Giulietta (сейчас дилеры распродают оставшиеся на складах машины) в дальнейшем займёт кроссовер Tonale. Он станет первым подзаряжаемым гибридом марки.

Как стало известно ранее, после 2027 года Alfa Romeo будет продавать только «зелёные» автомобили. По словам главы компании Жана-Филиппа Импарато, первый электрокар марки появится в 2024 году, причём он может получить «заряженную» версию с узнаваемой прибавкой Quadrifoglio к названию.

Как сообщает британское издание Autocar, в Alfa Romeo будут рассматривать возможность выпуска «горячей» версии Quadrifoglio для каждой модели бренда. Но это не значит, что «высокопроизводительные» исполнения будут у каждого автомобиля в линейке. По словам Жана-Филиппа Импарато, такие машины должны соответствовать требованиям, предъявляемым к «заряженным» моделям премиального сегмента.

В ближайшее время, в 2022-ом, на рынок должен выйти кроссовер Tonale (его дебют откладывался уже несколько раз), в 2023-ем обещает появиться компактный паркетник Brennero. Напомним, в основу модели ляжет платформ STLA Small (CMP). Её производство наладят на заводе в Польше, на одной линии с преемниками нынешних Fiat 500X и Jeep Renegade. Как мы сообщали ранее, Brennero «породнится» с такими моделями как Opel Mokka и Peugeot 2008.

Как стало известно ранее, в дальнейшем линейка может стать шире за счёт флагманского купе и кабриолета. Ожидается, что их роли исполнят спорткары с возрожденными названиями – GTV и Spider соответственно. Не исключено, что в основу большого купе ляжет та же платформа STLA Large, на которой впоследствии будут базироваться седан Giulia и кроссовер Stelvio нового поколения (они, вероятно, появятся ближе к концу 2023 года).

авторынок электромобиль бизнес Alfa Romeo

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика От педали до колеса: что влияет на эффективность тормозов? Если задать такой вопрос, большинство ответит: колодки. Да, с этим трудно не согласиться. Но ведь тормоза – это целая система со множеством деталей и компонентов, и в её работе важна каждая... 297 0 0 05.11.2021
Статьи / Авто недели Почти не гниет, почти не ломается: стоит ли покупать Nissan Almera Classic за 450 тысяч рублей Недавно мы выбирали максимально недорогой автомобиль на каждый день в лице Kia Spectra и выяснили, что свои 250-300 тысяч он отрабатывает сполна. Правда, локализация корейской машины на «Иж-... 6156 5 0 02.11.2021
Статьи / Гаджеты «Когда полуфлагман – выгоднее»: обзор комбо-устройства Playme PULSE Есть рациональная и проверенная потребительская тактика: узнать все о флагманском товаре в своем сегменте и купить тот, что стоит в линейке на ступень ниже. Такие гаджеты, как правило, весьм... 740 1 1 02.11.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Синий салон, идеальные тормоза и 68 сил: опыт владения ИЖ-Комби 1988 с пробегом 3000 км История обретения этого автомобиля – типичная история «капсулы времени», хоть авто-мелодраму снимай для кинотеатра в Радиатор-Спрингс! Машина, обнаруженная в гараже с заваренными воротами, с... 61146 11 33 10.06.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Изогнутый дисплей, 10 ступеней АКП и 6,6 секунды до 100: тест обновлённого Cadillac Escalade «Когда нефть на планете подойдет концу, последние выжатые из нее капли бензина сгорят в V12. Спорим?». Давным-давно мне посчастливилось побывать в Германии на юбилее 12-цилиндрового мотора B... 30649 9 4 25.06.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Баланс, доброта и гидромеханический Aisin: тест-драйв Audi A3 Sedan 2021 Кажется, я начал понимать, почему у нас не очень ценят компактные, но вполне приличные автомобили: их надо распробовать. Один день тест-драйва – это слишком мало для того, чтобы понять, чем... 26718 6 21 24.06.2021
Обсуждаемое
78 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
Больше
Change privacy settings