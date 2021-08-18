Итальянцы готовят кроссовер: новое изображение Alfa Romeo Tonale

Ожидается, что премьера новинки пройдёт в конце текущего года, а в продажу автомобиль поступит весной-летом 2022-го.

Бренд Alfa Romeo сейчас принадлежит сравнительно молодому автогиганту Stellantis, который образовался благодаря слиянию концерна Fiat Chrysler Automobiles и группы Peugeot Citroёn. Продажи автомобилей марки Alfa Romeo на европейском рынке продолжают снижаться в течение последних нескольких лет. Так, за «доковидный» 2019 год результат сократился на 53,5%, а в течение кризисного 2020-го бренд потерял 34,3% (старосветские дилеры за прошлый год продали всего 35 718 экземпляров). В нынешнем году «плюса» пока достигнуть так и не удалось: за январь-июнь клиенты купили 13 718 машин, что на 3,4% меньше, чем за первую половину 2020-го.



На фото: концепт Alfa Romeo Tonale

Освежить модельную линейку Alfa Romeo в скором будущем должен кроссовер Tonale. Ожидается, что итальянская новинка дебютирует в конце текущего года, а в продажу этот автомобиль поступит весной-летом 2022-го. Компания анонсировала SUV ещё в рамках Женевского салона 2019 года: тогда был представлен одноимённый концепт будущей новинки.



Ожидается, что экстерьер серийной версии кроссовера Alfa Romeo будет мало чем отличаться от внешности того шоу-кара. Предположительно у него окажутся традиционными боковые зеркала заднего вида (у концепта на их месте установлены камеры узкой формы). Однако, официальных фотографий товарного SUV пока нет, так что у художников есть возможность пофантазировать о том, как будет выглядеть новинка.



На фото: салон концепта Alfa Romeo Tonale

Свой вариант экстерьера серийного паркетника Alfa Romeo Tonale представил дизайнер испанского издания motor.es. Судя по рендеру, зеркала действительно будут обычными, а головная оптика получит узкую форму, фары оснастят светодиодными дневными ходовыми огнями. Предполагается, что светодиодными окажутся и задние фонари. У новинки будет покатая крыша, силуэт автомобиля в целом окажется в стиле моделей итальянского бренда.

Новый кроссовер Alfa Romeo базируется на той же платформе, которая лежит в основе Jeep Compass (марка тоже принадлежит Stellantis). Ранее в компании подтвердили, что у Tonale будет гибридная силовая установка: из-за необходимости доработки этой системы, на которой настоял генеральный директор марки Жан-Филлип Импарато, пришлось перенести срок дебюта итальянского паркетника.



Рендер серийного Alfa Romeo Tonale

Не исключено, что гибридную установку паркетник разделит с версией Compass 4xe. В основе этой системы лежит турбомотор объёмом 1,3 литра, который работает в тандеме с электромотором на задней оси. У автомобиля бренда Jeep отдача равна либо 190, либо 240 л.с. (в зависимости от версии). Ёмкость аккумулятора равна 11,4 кВт*ч, только на электротяге «американец» способен проехать 49 км.

На сегодняшний день, официальных и даже ориентировочных цен будущей серийной новинки, нет. Ожидается, что Alfa Romeo Tonale займёт нишу кроссовера начального уровня бренда, так что, вероятно, он будет дешевле по сравнению со Stelvio. Стоимость этого паркетника на одном из крупнейших европейских рынков, в Германии, стартует с отметки 49,5 тыс. евро, что эквивалентно примерно 4,28 млн рублей по текущему курсу).

