Alfa Romeo готовит Giulia нового поколения: только электрическая силовая установка

В конце марта Жан-Филипп Импарато рассказал о будущем флагмане модельного ряда Alfa Romeo — большом кроссовере, который составит конкуренцию BMW X5 и X6. В свежем интервью изданию Automotive News Europe топ-менеджер уточнил, что большой SUV дебютирует в 2027 году и у него будет исключительно электрическая силовая установка, поскольку после 2027 года Alfa Romeo вообще не намерена предлагать модели с ДВС. Флагманский кроссовер, вероятно, получит купеобразный кузов и близкие к легковым пропорции: в числе потенциальных конкурентов называется даже BMW 7 серии, точнее её электрическая версия i7.

В феврале Alfa Romeo представила компактный кроссовер Tonale, с помощью которого уже в 2023 году хочет довести свои глобальные продажи до 100 тысяч машин в год (в 2021 году было продано около 56 тысяч). В 2024 году в линейке кроссоверов появится младшая модель, которую, по слухам, назовут Brennero. В строю пока остаётся и среднеразмерный кроссовер Stelvio, выпускающийся с 2017 года.

Alfa Romeo Giulia GTAm

Alfa Romeo Stelvio делит платформу Giorgio с седаном Alfa Romeo Giulia, что производстся с 2016 года, и с дебютировавшим в прошлом месяце кроссовером Maserati Grecale. У Grecale в 2023 году появится чисто электрическая версия Folgore, а нынешние Stelvio и Giulia в ближайшее время ожидает рестайлинг и техническое обновление, то есть несколько лет конвейерной жизни у них в запасе ещё есть.



Импарато чётко дал понять, что Alfa Romeo не станет брендом кроссоверов, и что у нынешней Giulia будет наследник — седан с электрической силовой установкой, но дата премьеры пока не названа. Также неизвестно, будет ли он сделан по рецепту Grecale Folgore или получит полностью новую платформу. А вот нового компактного хэчбека Giulietta, что был снят с производства в 2020 году, не будет — глобальные перспективы этой модели так себе, а Alfa Romeo хочет стать глобальным брендом и значительно нарастить свои продажи в США и Китае.

Alfa Romeo Giulietta Veloce

Нынешняя Alfa Romeo Giulia, несмотря на привлекательный дизайн и восторженные отзывы прессы по поводу её шедеврального шасси, не пользуется популярностью даже в Европе: в прошлом году, по данным ресурса CarSalesBase, здесь было продано только 6297 экземпляров этого седана, тогда как «трёшка» BMW разошлась тиражом 113 209 шт. Переход на электротягу позволит Giulia бросить вызов Tesla Model 3, продажи которой в прошлом году в Европе составили 140 868 шт. — сейчас это лидер европейского легкового D-класса.



Добавим, что у BMW 3 серии теперь есть электрическая версия i3, но она предназначена исключительно для Китая, а глобальная электрическая баварская «трёшка» ожидается только в 2025 году. Полагаем, примерно в то же время дебютирует и новая Giulia.

