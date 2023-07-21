Конкурент Kia e-Niro: новый кроссовер Suzuki проехался на камеру

Ожидается, что в основу серийной модели японской марки ляжет концепт eVX, который был представлен в начале текущего года. Старт продаж намечен на 2025-й.

Модельный ряд Suzuki на сегодняшний день не включает в себя ни одного массового электромобиля. Однако процесс «озеленения» на самом деле уже запущен: в январе этого года японский производитель показал концептуальный кроссовер Suzuki eVX, дебют прошёл в рамках выставки Auto Expo в Индии. Уже тогда этот шоу-кар пообещали довести до серийной новинки, причём в компании пообещали сделать её глобальной.

На фото: прототип нового кроссовера Suzuki

Известно, что концепт Suzuki eVX был разработан совместно с японской маркой Toyota; не исключено, что Тойота позже выпустит близнеца той модели, которую сейчас разрабатывает Сузуки. Кстати, процесс идёт полных ходом: недавно фотошпионы поймали прототип будущего кроссовера в ходе дорожных тестов. Снимками с нами поделились коллеги из испанского издания Motor.es.



Прототип Suzuki eVX (на самом деле, серийная модель, скорее всего, получит иное название), сейчас проходит серию летних тестов на дорогах общего пользования в южной части Европы. Пока что будущая новинка тщательно замаскирована с помощью чёрной будто бы «мятой» плёнки. Несмотря на это, ряд деталей разглядеть всё-таки можно: так, у кроссовера будет рельефный капот, выштамповки на боковинах, традиционные боковые зеркала и ручки передних дверей, а у задних они, вероятно, расположены в стойках крыши.



Ещё можно разглядеть «оквадраченные» колёсные арки, спойлер в верхней части багажной двери, антенну «акулий плавник» на крыше, отсутствие рейлингов, а также лючок, за которым прячется порт для подзарядки, расположенный в левом переднем крыле. Судя по снимкам, у серийной версии нового кроссовера Suzuki будет иная головная оптика и задние фонари.



Как сообщает издание, ожидается, что в модельной линейке японского бренда серийный кроссовер, созданный по мотивам концепта Suzuki eVX, займёт место полностью «зелёной» альтернативы Suzuki S-Cross (в РФ эта модель называется SX4). Отметим, длина паркетника с ДВС равна 4300 мм, ширина – 1785 мм, а высота – 1585 мм. В свою очередь, габариты шоу-кара eVX составляют 4300 x 1800 x 1600 мм.



Фотошпионам не удалось заглянуть в салон. Ожидается, что на передней панели будет пара дисплеев: один из них исполнит роль виртуальной приборки, а второй – тачскрина информационно-развлекательной системы.



Официальной информации о «начинке» будущего кроссовера пока нет. Стоит отметить, что про концепт в компании тоже рассказали немного. Известно, что его оснастили тяговой батареей ёмкостью 60 кВт*ч, а его запас хода на одной зарядке достигает 550 км (при расчёте по используемому в Индии циклу MIDC). Ранее предполагалось, что у серийной модели будет базовая версия с аккумулятором на 48 кВт*ч и дальнобойностью около 400 км.



Концепт Suzuki eVX 1 / 2 Концепт Suzuki eVX 2 / 2

На европейском рынке конкуренцию новинке, вероятно, составит Kia e-Niro, в Индии кроссовер поборется за покупателей с Citroen eC3 Aircross и Hyundai Creta EV. Ожидается, что серийная версия на базе концепта Suzuki eVX дебютирует уже в следующем году, а в продажу поступит в 2025-м.

