Конкуренция среди больших пикапов: Nissan может «убить» Titan уже через несколько лет

Многие автомобилисты в США делают выбор в пользу полноразмерных грузовиков, правда, большинство из них предпочитают пикапы «домашних» марок. Согласно данным сайта Carsalesbase, самым популярным по итогам 2021 года остался Ford F-series, который разошёлся тиражом 726 004 экземпляра (на 7,8% меньше, чем годом ранее). «Серебро» в сегменте у Ram Pickup – результат составил 569 388 единиц (+1%), а замыкает тройку лидеров Chevrolet Silverado с показателем 529 765 машин (-10,8%).



На фото: актуальный пикап Nissan Titan

Пикапы иностранных брендов пользуются в Штатах куда меньшим спросом. Так, на пятом месте в списке самых продаваемых полноразмерных грузовиков располагается Toyota Tundra (дилеры продали 81 959 шт. в 2021 году, что на 24,9% меньше, чем годом ранее). Ещё строчкой ниже находится Nissan Titan, в прошлом году выбор на нём остановили 27 406 клиентов, хоть результат сравнительно скромный, он всё-таки на 3,7% больше, чем в 2020-ом.



Напомним, японская компания разработала Nissan Titan специально для американского рынка. Модель, которая получила имя с отсылкой к древнегреческой мифологии, начали выпускать в конце 2003 года. Актуальное второе поколение грузовика было представлено на автосалоне в Детройте в 2015 году, а рестайлинг Титан пережил сравнительно недавно, в 2020 году.



Ещё в прошлом году в СМИ прошёл слух о том, что нынешнее поколение может оказаться для Nissan Titan последним. Правда, это предположение было сразу же опровергнуто представителем японской компании, но не исключалась вероятность, что на тот момент автопроизводителю было невыгодно подтверждать подобный слух. И всё же теперь информация о том, что Титан могут отправить в отставку, появилась снова. Как сообщает Automotive News со ссылкой на собственный источник, у бренда нет планов ни по дальнейшему обновлению актуального грузовика, ни по разработке его преемника.

По сведениям агентства, последним годом для Nissan Titan может стать либо 2024-ый, либо 2025-ый (в компании пока не определились). Ранее информация о том, как долго модель останется на конвейере, в СМИ не появлялась. Предполагается, причиной для отправки модели в отставку могут стать её скромные показатели продаж. Несмотря на прирост, пикап Nissan серьёзно отстаёт не только от конкурентов местных брендов, но и от другого «японца» – Toyota Tundra. Не исключено, что марка намерена сосредоточиться на более прибыльных сегментах на американском рынке: к примеру, высоким спросом пользуются кроссоверы Rogue (в РФ называется X-trail) с результатом 285 602 шт., Kicks (82 960 шт.), Murano (46 117 шт.) и Pathfinder (41 324 шт.).



Стоит напомнить, что в ходе рестайлинга 2020 года Nissan обновил внешность, салон и «начинку» Titan. Сейчас под капотом у пикапа располагается модернизированный бензиновый мотор V8 серии VK56VD объёмом 5,6 литра. Его отдача выросла с 395 до 406 л.с., а максимальный крутящий момент – с 534 до 559 Нм. Семиступенчатую автоматическую коробку передач сменили на 9АКП. На сегодняшний день ценник Titan в Штатах стартует с отметки 38 810 долларов, а Titan XD можно купить минимум за 46 380 долларов.

Тем временем, осенью прошлого года Toyota представила Tundra третьего поколения. Минимальная стоимость актуального грузовика японской марки в США составляет 35 950 долларов, а за гибридный вариант просят не менее 53 000 долларов.

